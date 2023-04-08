НА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ МОЛОЖЕ ⟩ Звездный шеф-повар Йоэль Острат наслаждается весной со своей возлюбленной

В ноябре прошлого года появились слухи о том, что шеф-повар и телеведущий Йоэль Острат проводит время с загадочной 20-летней блондинкой – Лаурой Локк. Сам Острат не спешил подтверждать новые отношения. Теперь же он охотно делится совместными кадрами с молоденькой красоткой.

Йоэль Острат уже недавно показывал, как он вместе с Лаурой Локк сажают помидоры на даче и проводят время вместе.

«Открываем сезон террас, собираемся устроить садовую вечеринку и посмотреть, что приготовила для нас суббота», – написал Острат на Instagram несколько недель назад, когда поделился снимком, на котором он и Лаура наслаждаются субботним утренним кофе и выпечкой на террасе кафе-пекарни Röst в Таллинне.

Теперь Острат делится милым снимкои из Копенгагена. «Одна прекрасная фотография», – не стал заморачиваться Острат над подписью к снимку. Подписчика Острата стали оставлять восторженные комментарии: «Счастливые люди всегда очень красивы», «Смотрите, они сияют!»