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Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины

Limon.ee
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Кристина Агилера
Кристина Агилера Фото: ALLISON DINNER

Американская певица Кристина Агилера появилась на публике с розовым маникюром с объемными красно-розовыми изображениями вагины на каждом пальце. Соответствующее видео опубликовано на странице артистки в Instagram.

Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.

Автором дизайна является американский мастер по маникюру Зола Ганзоригт.

Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но «скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции».

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