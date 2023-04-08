Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины

Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.

Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но «скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции».