Агилера сделала скульптурный маникюр с объемным изображением вагины

Американская певица Кристина Агилера появилась на публике с розовым маникюром с объемными красно-розовыми изображениями вагины на каждом пальце. Соответствующее видео опубликовано на странице артистки в Instagram.
Редакция американского журнала Popsugar отмечает, что тематический маникюр знаменитость сделала специально для интервью, в котором рассказала о ее новом бизнесе – линии лубрикантов Playground.
Автором дизайна является американский мастер по маникюру Зола Ганзоригт.
Редакция издания отмечает, что 3D-мотивы в маникюре актуальны последние несколько месяцев, но «скульптурные вагинальные ногти являются одним из самых уникальных подходов к этой тенденции».
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