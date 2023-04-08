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Хладнокровно мстят: самая злобная троица среди знаков Зодиака

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которые отличаются исключительной памятью на обиды. Они способны припомнить каждую мелочь, которая когда-либо задела их.

Скорпионы всегда помнят в лицо своих обидчиков. Если представитель этого Знака промолчал в ответ на обиду или элементарную шутку, то это не значит, что вы легко отделаетесь. Скорпион уже продумал план холодной мести и рано или поздно припомнит это так, что вы пожалеете о небрежно пророненных словах.

Рыбы часто витают в облаках. Они выглядят так, будто совсем не имеют никаких чувств. Однако это далеко не так и на деле представители этого Знака ранимые натуры. Они болезненно переживают любые даже безобидные шутки в свой адрес. Будьте уверены, эти мечтательные люди припомнят вам все, что вы однажды им сказали.

Тельцы отождествляются с понятием «месть». Опасность этого Знака заключается в том, что их месть будет преследовать вас на каждом шагу. Они будут отравлять вашу жизнь ежедневно, если вы хоть раз их обидите, пишут Blognews.

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