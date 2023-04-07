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ФОТО ⟩ Пьяный водитель спровоцировал аварию на Лаагна-теэ

Таави Сепп
, фотограф
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Фото: Taavi Sepp

«Это было такое жуткое зрелище! Надеюсь, все в порядке», – говорит очевидица происшествия.

Сегодня около 18:35 в Центр спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ в Таллинне, где, по предварительной информации, автомобиль Subaru столкнулся с автомобилем Mercedec-Benz, после чего Subaru съехал с дороги и врезался в дорожный знак на обочине.

«Патруль, отреагировавший на инцидент, зафиксировал у 45-летнего мужчины, управлявшего Subaru, алкогольное опьянение. Он также получил травмы и был доставлен в больницу», – говорит патрульный полицейский аварийной группы Пыхьяской префектуры Ольга Морозова.

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