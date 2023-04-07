ФОТО ⟩ Пьяный водитель спровоцировал аварию на Лаагна-теэ

Сегодня около 18:35 в Центр спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Лаагна-теэ в Таллинне, где, по предварительной информации, автомобиль Subaru столкнулся с автомобилем Mercedec-Benz, после чего Subaru съехал с дороги и врезался в дорожный знак на обочине.
«Патруль, отреагировавший на инцидент, зафиксировал у 45-летнего мужчины, управлявшего Subaru, алкогольное опьянение. Он также получил травмы и был доставлен в больницу», – говорит патрульный полицейский аварийной группы Пыхьяской префектуры Ольга Морозова.