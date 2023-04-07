ФОТО ⟩ Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес снялась в неожиданной рекламе: самой смешно!

«Мы рады, что Сильвия обрела счастье в Pakendikeskus AS», – пишет предприятие у себя в социальных сетях. «Я уверена, что на этот раз оно продлится долго и не сломается», – добавляется к сообщению с красочной фотографией цитата самой виолончелистки. На фотографии Сильвия Ильвес держит многоразовый пластиковый бокал для вина.

В начале января виолончелистка Сильвия Ильвес нашла себе нового возлюбленного. Впрочем, эстонская звезда делает это с завидной регулярностью. Уже в марте Сильвия Ильвес объявила, что она и криптоэнтузиаст, инвестор и преподаватель Ассе Сауг расстались.

«Позвольте мне коротко прокомментировать, что... взгляды на мир оказались разными», – сказала Сильвия в интервью Elu24. Она добавила, что между ними никогда не было любви, а скорее симпатия.

Центр упаковки не растерялся и превратил этот инцидент в рекламу. «Сильвия, ты ищешь что-то более постоянное?» – обратилось кампания через социальные сети к эстонской знаменитости.

Сильвия видела рекламу после расставания. Она сказала тогда журналистам, что восприняла ее как невинную шутку. А потом Pakendikeskus AS обратился к Сильвии с предложением о сотрудничестве.