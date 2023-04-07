О чем жалеют за три месяца до смерти: откровения безнадёжных пациентов

Медсестра из Австралии Бронни Уэр несколько лет оказывала паллиативную помощь. Она ухаживала за пациентами в последние три месяца их жизни и вела блог, куда выкладывала откровения умирающих. В итоге проект стал настолько популярным, что превратился в книгу. И вот о чём люди жалеют на пороге смерти.

1. Не воплощали своих мечтаний

Это самое распространенное сожаление. Когда люди осознают, что их жизнь почти закончилась, они четко видят все, что не сбылось. Многие не реализуют даже половину своих мечтаний и перед смертью понимают, какие действия могли бы им в этом помочь. Они были свободны в своих решениях, будучи здоровыми и полными сил, но не пользовались этой свободой, потому что не ценили её.

2. Постоянная занятость работой

Об этом сожалел каждый пациент Уэр мужского пола. Они скучали по тем временам, когда их жёны были молодыми, а дети — ещё маленькими. Но они проводили время не с семьёй, а на работе. Женщины тоже упоминали об этом, но гораздо реже. Дело в том, что подопечные медсестры оказались из поколения, в котором мужчины были добытчиками, а женщины сидели дома.

3. Скрывали свои чувства

Что нужно делать в жизни, чтобы не сожалеть перед смертью? © "Джокер", режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн / "Кинопоиск"