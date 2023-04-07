ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА! ⟩ Топ-5 самых агрессивных пород псов, по мнению кинологов

Собаки — прекрасные животные, которые способны стать настоящими друзьями для людей. Но, к сожалению, есть породы, которые могут быть крайне агрессивными, особенно если неправильно с ними обращаться, пишет Life.

1. Американский питбультерьер

Американский питбультерьер – это порода собак, которая имеет выраженный охранный инстинкт и великолепную силу. Она была изначально выведена для травли крупных животных и поэтому требует к себе правильного подхода. Благодаря своей храбрости и агрессивности питбультерьер отлично подходит для опытных собачников, готовых вкладывать время и энергию в животное. Для подавления агрессии у этих пёселей необходимы длительные прогулки, игры и качественная дрессировка. Правильное воспитание и социализация являются ключевыми факторами для создания у животного дружелюбных отношений с окружающим миром.

2. Ротвейлер

Ротвейлеров выводили для охраны людей, скота и различных объектов. Порода отличается мощной челюстью — никто не захочет, чтобы его укусила такая собачка. Мало того, эти животные очень смышлёные. Без правильного воспитания и социализации они могут стать опасными не только для чужаков, но и для хозяев. Поэтому, если вы решили завести ротвейлера, уделяйте достаточно внимания его тренировке.

3. Немецкая овчарка