ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ СОБАКА! ⟩ Топ-5 самых агрессивных пород псов, по мнению кинологов

Пять пород, которые могут оказаться той самой пороховой бочкой в вашем доме.
Собаки — прекрасные животные, которые способны стать настоящими друзьями для людей. Но, к сожалению, есть породы, которые могут быть крайне агрессивными, особенно если неправильно с ними обращаться, пишет Life.
1. Американский питбультерьер
Американский питбультерьер – это порода собак, которая имеет выраженный охранный инстинкт и великолепную силу. Она была изначально выведена для травли крупных животных и поэтому требует к себе правильного подхода. Благодаря своей храбрости и агрессивности питбультерьер отлично подходит для опытных собачников, готовых вкладывать время и энергию в животное. Для подавления агрессии у этих пёселей необходимы длительные прогулки, игры и качественная дрессировка. Правильное воспитание и социализация являются ключевыми факторами для создания у животного дружелюбных отношений с окружающим миром.
2. Ротвейлер
Ротвейлеров выводили для охраны людей, скота и различных объектов. Порода отличается мощной челюстью — никто не захочет, чтобы его укусила такая собачка. Мало того, эти животные очень смышлёные. Без правильного воспитания и социализации они могут стать опасными не только для чужаков, но и для хозяев. Поэтому, если вы решили завести ротвейлера, уделяйте достаточно внимания его тренировке.
3. Немецкая овчарка
Эта порода собак отличается высоким интеллектом и хорошей обучаемостью, что позволяет использовать её в самых разных целях, например в полиции и охране. Однако все эти положительные качества проявляются только при дрессировке. Если овчарками не заниматься должным образом, собаки могут стать обидчивыми и мстительными. Хотя часто это лишь способ выразить своё недовольство или несогласие, а не попытка "наказать" хозяина.
4. Хаски
Эти голубоглазые красавчики могут быть очень дружелюбными, если их дрессировать. А когда собака не получает полноценной физической нагрузки или её редко выгуливают, это может вылиться в агрессию. Поэтому необходимо обеспечивать четвероногому другу достаточно движения. Также важно дрессировать хаски, чтобы она не боролась за лидерство в "стае". При правильном уходе эти собаки могут стать отличными компаньонами и няньками для детей, но даже так без присмотра ребёнка с питомцем лучше не оставлять.
5. Канарский дог
Эта массивная порода собак имеет развитый охранный инстинкт и характеризуется упрямством и своеволием. Дрессировка поможет управлять поведением животного. Однако для этого и сам хозяин должен быть сильным — как физически, так и морально.
В заключение хочется сказать, что все эти породы собак способны быть очень агрессивными, но это не значит, что они не могут оказаться хорошими друзьями и компаньонами. Чтобы избежать негативных последствий, следует уделять внимание их воспитанию. И помнить: каждая собака – это индивидуальность, важно учитывать её характер и особенности при воспитании и обучении.