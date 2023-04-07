Роман Костомаров пробудет в реанимации до лета

Известный спортсмен Роман Костомаров продолжает готовиться к протезированию. По оценкам специалистов, он останется в реанимации еще примерно на два или три месяца, пишет TopNews.
«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – отмечает медперсонал.
Напомним, что о госпитализации Романа Костомарова сообщалось 10 января 2023 года. Долгое время фигурист находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. У него развился сепсис и некроз, из-за чего ему пришлось провести ампутацию конечностей, а также спортсмен перенес два инсульта.
После появления в СМИ многочисленных сообщений об улучшении состояния Романа Костомарова и подготовки его к реабилитации, в Сети также стали появляться сообщения о скором протезировании фигуриста. Сообщалось, что спортсмену будут установлены высокотехнологичные бионические протезы, стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.
Однако реабилитолог и невролог Александр Комаров заявил, что пока подбирать такие протезы Роману Костомарову рано. Он подчеркнул, что возможным это станет в лучшем случае через год или два.
«Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», – цитирует врача News.ru.
При этом в ходе самого протезирования не исключаются различные проблемы, а Роман Костомаров сейчас не совсем психически устойчив, поэтому неудача может привести к нервному срыву.
«Пока он не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что это безопасно, нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию. Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации», – добавил Комаров.
По словам терапевта Андрея Звонкова, для фигуриста Романа Костомарова сложнее всего будет сделать протезы для рук, нежели для ног. Медик заявил, что на протезах для рук нужно, чтобы работали не менее трех пальцев – указательный, средний и большой. Бионические пальцы должны отвечать на импульсы и делать то, что хочет их хозяин. Однако для ног такой продвинутой техники нет.
«Оборудовать ноги электроникой смысла нет. Главное – должна быть хорошая механика и крепкий металл», – сказал специалист.
Он отметил, что главной проблемой для Костомарова может стать ремонт и обслуживание протезов, так как любая техника нуждается в ремонте.
На фоне тяжелого состояния Романа Костомарова в соцсетях появились «предложения» «отпустить с миром» фигуриста и не мучить его бесконечным и тяжелым лечением, а также жизнью калеки.