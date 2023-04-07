Роман Костомаров пробудет в реанимации до лета

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», – отмечает медперсонал.

Напомним, что о госпитализации Романа Костомарова сообщалось 10 января 2023 года. Долгое время фигурист находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. У него развился сепсис и некроз, из-за чего ему пришлось провести ампутацию конечностей, а также спортсмен перенес два инсульта.

После появления в СМИ многочисленных сообщений об улучшении состояния Романа Костомарова и подготовки его к реабилитации, в Сети также стали появляться сообщения о скором протезировании фигуриста. Сообщалось, что спортсмену будут установлены высокотехнологичные бионические протезы, стоимость которых составляет несколько миллионов рублей.

Однако реабилитолог и невролог Александр Комаров заявил, что пока подбирать такие протезы Роману Костомарову рано. Он подчеркнул, что возможным это станет в лучшем случае через год или два.

«Это у молодых ребят, получающих минно-взрывные травмы, культя созревает за полтора месяца и уже готова к протезированию. У Костомарова тут вопрос риторический», – цитирует врача News.ru.

При этом в ходе самого протезирования не исключаются различные проблемы, а Роман Костомаров сейчас не совсем психически устойчив, поэтому неудача может привести к нервному срыву.