ФОТО ⟩ Самая сексуальная олимпийская спортсменка раскрыла отношения с мировой знаменитостью

Напомним, 24-летняя Ютта Лердам является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года на дистанции 1000 м. Голландка также шесть раз становилась чемпионкой мира и четырежды поднималась на высшую ступень чемпионатов Европы.

Когда год назад Ютта Леердам была признана самой сексуальной спортсменкой на Олимпийских играх, она была вне себя от счастья. «Я много работаю над своим телом и горжусь этой наградой. Однако я считаю, что многие женщины красивы, независимо от их фигуры. Самое главное – хорошо относиться к своему телу и не сравнивать себя с другими. В конце концов, никто не совершенен», – сказала Леердам в интервью FHM.