ФОТО ⟩ Самая сексуальная олимпийская спортсменка раскрыла отношения с мировой знаменитостью

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам подтвердила роман с американским видеоблогером Джейком Полом, известным по выступлениям на боксёрском ринге.
Спортсменка опубликовала на своей странице в социальных сетях совместные романтические фотографии и написала: «Так и есть!» В комментариях к этой записи Пол написал: «Ледяная королева».
Напомним, 24-летняя Ютта Лердам является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2022 года на дистанции 1000 м. Голландка также шесть раз становилась чемпионкой мира и четырежды поднималась на высшую ступень чемпионатов Европы.
В своём последнем бою по правилам профессионального бокса Пол уступил раздельным судейским решением британцу Томми Фьюри, брату чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
Когда год назад Ютта Леердам была признана самой сексуальной спортсменкой на Олимпийских играх, она была вне себя от счастья. «Я много работаю над своим телом и горжусь этой наградой. Однако я считаю, что многие женщины красивы, независимо от их фигуры. Самое главное – хорошо относиться к своему телу и не сравнивать себя с другими. В конце концов, никто не совершенен», – сказала Леердам в интервью FHM.