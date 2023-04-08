ГОРОСКОП НА 8 АПРЕЛЯ ⟩ Не самый простой день для Весов, но удачный для Львов

Очень удачным будет этот день для тех, кто влюблен или находится в поиске своей «половинки»: звезды обещают Львам массу приятных переживаний романтического свойства. Вероятность знакомств велика у тех, кто планирует в этот день совершить поездки или посетить какие-то спортивные мероприятия.

Дева

Не требуйте от себя трудовых подвигов: день характеризуется снижением деловой активности, и вполне понятно, что вам захочется на время забыть о профессиональных проблемах. Перекладывать все обязанности на чужие плечи не придется: добровольные помощники наверняка найдутся, вам же останется лишь отдавать распоряжения да следить за их выполнением. Вероятны новые идеи, воплощение которых в жизнь станет возможным несколько позже благодаря вмешательству влиятельных людей.

Семейные и романтические отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, что способствует значительным переменам к лучшему. Это хороший день для общения с близкими, приема гостей. Старайтесь держаться ближе к дому – так вы будете чувствовать себя увереннее.

Весы

Вас ждет не самый простой день, но перспектива преодолевать трудности и решать проблемы пугающей не кажется. Оптимизм и чувство юмора – это именно те качества, которые окажутся весьма кстати в борьбе с влиянием негативных тенденций. Весьма кстати будет и осторожность. Именно благодаря ей вам удастся избежать сомнительных сделок, не допустить ошибок в работе и помешать недоброжелателям осложнить вашу жизнь.