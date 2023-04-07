В четверг, 6 апреля, в галерее Тауно Кангро открылась выставка художницы-графика Веры Станишевской «Год изобилия». Поздравить автора не только с новой экспозицией, но и с 70-м днем рождения, собрались коллеги – художники, политики, дизайнеры, общественные деятели и другие известные люди.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вера в изобилие: в Таллинне открылась добрая и светлая выставка
Вручая букет Вере Станишевской, новоизбранный депутат эстонского парламента Вадим Белобровцев, признался, что она – с детства его любимый художник. Политик вырос на сказках, которые иллюстрировала Станишевская.
Скульптор Тауно Кангро, который предоставил для юбилейной выставки зал в своей галерее, также отметил уникальность и душевность представленных на ней картин. «Хорошему искусству нет границы языка и стран», – отметил Тауно Кангро, ведь поздравляли в этот вечер художницу на разных языках: эстонском, русском и английском.
«Год изобилия» – это удивительный мир, который придумала и создала своей рукой Вера Станишевская. Автор признается, что такое название вызывает недоумение – какое такое изобилие, когда всем нам сейчас так непросто и тревожно живется? Так вот, название выставки «Год изобилия» – это пожелание Веры Станишевской не только на юбилейный год самой себе, но и всем нам, всему миру!
«Хочется, чтобы наконец-то наступило изобилие! Чтобы мы выкарабкались из этих затяжных кризисов, чтобы уже стало как-то более радостно, – говорит Вера Станишевская. – Конечно, это и пожелание мне самой себе, потому что у художника весь год юбилейный, а не только открытие этой выставки, приуроченное к дню рождения. В течение этого года будут проходить разные мероприятия. Мне хотелось, чтобы их было много, чтобы действительно было изобилие творчества».
На выставке представлены самые свежие работы Веры Станишевской, которые ранее не выставлялись. Это и станковая графика, и работы, выполненные акварелью.
«Есть циклы только графические, а в основном – это моя любимая техника – когда я смешиваю разный подход, и это не только акварель или печатная графика, а именно смешение этих разных техник. Это усложняет и обогащает фактуру», – говорит художница.
На картинах Станишевской много цветов, птиц, символов, олицетворяющих продолжение мира, веру в светлые высшие силы. Изящная манера письма со множеством филигранных деталей, которые составляют единую, гармоничную и уникальную композицию.
«Вера – уникальный художник, потому что такого уровня художников у нас уже не осталось в Эстонии. Они все уже где-то далеко от нас, а Вера живет с нами, она наш современник, – говорит искусствовед Ольга Любаскина. – Работы Веры очень интеллектуальные: там зашифровано через символы, через аллегории очень много хороших и добрых вещей. Например, женственность, как продолжение жизни на земле. Всегда хочется постоять около работ, замереть и попытаться расшифровать тайны бытия, которые закодированы и останутся в работах для будущих поколений как посыл светлой энергии, добра и мира».
Символично, что на время экспозиции приходятся как католическая, так и православная пасха, а оттого в ней так много пасхальных символов, которые настраивают человека на доброту и на любовь.
«У нас, увы, в мире злой энергии сейчас больше, чем доброй, поэтому она побеждает. Если бы было больше таких художников как Вера, больше таких картин, которые настраивают человека на созидание и любовь, а не на разрушение, то мир бы изменился», – уверена Ольга Любаскина.
Свой день рождения Вера Станишевская отметит уже в это воскресенье, 9 апреля. А ее юбилейная выставка «Год изобилия» в скульптурной галерее Тауно Кангро будет открыта для жителей Таллинна и гостей столицы до 31 мая.