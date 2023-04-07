ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вера в изобилие: в Таллинне открылась добрая и светлая выставка

Вручая букет Вере Станишевской, новоизбранный депутат эстонского парламента Вадим Белобровцев, признался, что она – с детства его любимый художник. Политик вырос на сказках, которые иллюстрировала Станишевская.

Скульптор Тауно Кангро, который предоставил для юбилейной выставки зал в своей галерее, также отметил уникальность и душевность представленных на ней картин. «Хорошему искусству нет границы языка и стран», – отметил Тауно Кангро, ведь поздравляли в этот вечер художницу на разных языках: эстонском, русском и английском.

Открытие выставки Веры Станишевской. Фото: Taavi Sepp

«Год изобилия» – это удивительный мир, который придумала и создала своей рукой Вера Станишевская. Автор признается, что такое название вызывает недоумение – какое такое изобилие, когда всем нам сейчас так непросто и тревожно живется? Так вот, название выставки «Год изобилия» – это пожелание Веры Станишевской не только на юбилейный год самой себе, но и всем нам, всему миру!

«Хочется, чтобы наконец-то наступило изобилие! Чтобы мы выкарабкались из этих затяжных кризисов, чтобы уже стало как-то более радостно, – говорит Вера Станишевская. – Конечно, это и пожелание мне самой себе, потому что у художника весь год юбилейный, а не только открытие этой выставки, приуроченное к дню рождения. В течение этого года будут проходить разные мероприятия. Мне хотелось, чтобы их было много, чтобы действительно было изобилие творчества».

Вера Станишевская на открытии выставки «Год изобилия» . Фото: Taavi Sepp