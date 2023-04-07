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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вера в изобилие: в Таллинне открылась добрая и светлая выставка

Кто пришел поздравить Веру Станишевскую
Светлана Карабут Таави Сепп
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В четверг, 6 апреля, в галерее Тауно Кангро открылась выставка художницы-графика Веры Станишевской «Год изобилия». Поздравить автора не только с новой экспозицией, но и с 70-м днем рождения, собрались коллеги – художники, политики, дизайнеры, общественные деятели и другие известные люди. 

Вручая букет Вере Станишевской, новоизбранный депутат эстонского парламента Вадим Белобровцев, признался, что она – с детства его любимый художник. Политик вырос на сказках, которые иллюстрировала Станишевская. 

Скульптор Тауно Кангро, который предоставил для юбилейной выставки зал в своей галерее, также отметил уникальность и душевность представленных на ней картин. «Хорошему искусству нет границы языка и стран», – отметил Тауно Кангро, ведь поздравляли в этот вечер художницу на разных языках: эстонском, русском и английском.

Открытие выставки Веры Станишевской.
Открытие выставки Веры Станишевской. Фото: Taavi Sepp

«Год изобилия» – это удивительный мир, который придумала и создала своей рукой Вера Станишевская. Автор признается, что такое название вызывает недоумение – какое такое изобилие, когда всем нам сейчас так непросто и тревожно живется? Так вот, название выставки «Год изобилия» – это пожелание Веры Станишевской не только на юбилейный год самой себе, но и всем нам, всему миру!

«Хочется, чтобы наконец-то наступило изобилие! Чтобы мы выкарабкались из этих затяжных кризисов, чтобы уже стало как-то более радостно, – говорит Вера Станишевская. – Конечно, это и пожелание мне самой себе, потому что у художника весь год юбилейный, а не только открытие этой выставки, приуроченное к дню рождения. В течение этого года будут проходить разные мероприятия. Мне хотелось, чтобы их было много, чтобы действительно было изобилие творчества».

Вера Станишевская на открытии выставки «Год изобилия» .
Вера Станишевская на открытии выставки «Год изобилия» . Фото: Taavi Sepp

На выставке представлены самые свежие работы Веры Станишевской, которые ранее не выставлялись. Это и станковая графика, и работы, выполненные акварелью.  

«Есть циклы только графические, а в основном – это моя любимая техника – когда я смешиваю разный подход, и это не только акварель или печатная графика, а именно смешение этих разных техник. Это усложняет и обогащает фактуру», – говорит художница.

На картинах Станишевской много цветов, птиц, символов, олицетворяющих продолжение мира, веру в светлые высшие силы. Изящная манера письма со множеством филигранных деталей, которые составляют единую, гармоничную и уникальную композицию.

Фото: Taavi Sepp

«Вера – уникальный художник, потому что такого уровня художников у нас уже не осталось в Эстонии. Они все уже где-то далеко от нас, а Вера живет с нами, она наш современник, – говорит искусствовед Ольга Любаскина. – Работы Веры очень интеллектуальные: там зашифровано через символы, через аллегории очень много хороших и добрых вещей. Например, женственность, как продолжение жизни на земле. Всегда хочется постоять около работ, замереть и попытаться расшифровать тайны бытия, которые закодированы и останутся в работах для будущих поколений как посыл светлой энергии, добра и мира».

Ольга Любаскина, Тауно Кангро, Вера Станишевская и Вадим Белобровцев.
Ольга Любаскина, Тауно Кангро, Вера Станишевская и Вадим Белобровцев. Фото: Taavi Sepp

Символично, что на время экспозиции приходятся как католическая, так и православная пасха, а оттого в ней так много пасхальных символов, которые настраивают человека на доброту и на любовь.

«У нас, увы, в мире злой энергии сейчас больше, чем доброй, поэтому она побеждает. Если бы было больше таких художников как Вера, больше таких картин, которые настраивают человека на созидание и любовь, а не на разрушение, то мир бы изменился», – уверена Ольга Любаскина.

Свой день рождения Вера Станишевская отметит уже в это воскресенье, 9 апреля. А ее юбилейная выставка «Год изобилия» в скульптурной галерее Тауно Кангро будет открыта для жителей Таллинна и гостей столицы до 31 мая. 

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