В Нарве бесплатная раздача сладкого разделила горожан: отрава или милый детский поступок

Кто придумал такую благотворительную сладкую акцию - никто не знает. Одни комментирующие предполагают, что это дети, другие опасаются, что шоколадки и конфеты могут быть накачены чем-то ядовитым и брать их уж точно не стоит, третьи осуждают вторых за недоверие к чьему-то благородному порыву, но большинство все же склоняется к мысли, что брать конфеты ни в коем случае нельзя. Есть и забавная версия, что тот, кто предлагает сладости бесплатно, просто решил схуднуть к лету и отдал все свои запасы.