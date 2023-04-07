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В Нарве бесплатная раздача сладкого разделила горожан: отрава или милый детский поступок

Limon.ee
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"Сладкий столб" в Нарве
"Сладкий столб" в Нарве Фото: Фейсбук

В фейсбуковской группе «Моя Нарва. Minu Narva - все о городе, в октором мы живем» появилась милая фотография: столб, на котором скотчем прикреплены шоколадки и надпись: возьми для себя! Просим брать по одной.

Кто придумал такую благотворительную сладкую акцию - никто не знает. Одни комментирующие предполагают, что это дети, другие опасаются, что шоколадки и конфеты могут быть накачены чем-то ядовитым и брать их уж точно не стоит, третьи осуждают вторых за недоверие к чьему-то благородному порыву, но большинство все же склоняется к мысли, что брать конфеты ни в коем случае нельзя. Есть и забавная версия, что тот, кто предлагает сладости бесплатно, просто решил схуднуть к лету и отдал все свои запасы.

А вы что думаете?

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