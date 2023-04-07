LIMON LIVE ⟩ «Страна, где я жила – ее больше нет»: ЛГБТ-активистка Гуля Султанова рада, что уехала из России в Эстонию

Гуля Султанова и ее партнерша Менни де Гуэр на протяжении 15 лет были организаторами ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в России. Через десять дней после начала войны они переехали из Санкт-Петербурга в Таллинн, где открыли новое квир-пространство Q-Space. Все для того, чтобы собирать людей из квир-сообщества, как эстоноязычных, так и русскоязычных, и иностранцев, чтобы вместе преодолевать различные стигмы, дискриминацию, а также помогать местным ЛГБТ-организациям добиваться равных прав.

Гуля Султанова в студии Limon Live. Фото: Madis Veltman

«Q-Space – это квир-пространство, пространство для обсуждения квир-тем, то есть это лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные люди, квир-люди. Очень важно, чтобы на такие темы был спокойный, культурный – взвешенный разговор в обществе», – отмечает Гуля Султанова. Эстония радушно встретила их с партнершей. Очень быстро Гуле Султановой и Менни де Гуэр предложили продолжить свою деятельность, и ЛГБТ-кинопоказы стали проходить в Таллинне.

Гуля Султанова отмечает, что в Эстонии ей комфортно, здесь государство стоит на защите прав человека, и все же люди из ЛГБТ-сообщества далеко не всегда чувствуют себя свободно – гетеронормативность в обществе сильна. Да, можно сделать каминг-аут, но не факт, что это примет твое окружение.