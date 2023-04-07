В пятницу вечером гостьей шоу Limon LIVE стала ЛГБТ-активистка Гуля Султанова, которая уехала из России с началом войны и уже больше года живет и работает в Эстонии.
LIMON LIVE ⟩ «Страна, где я жила – ее больше нет»: ЛГБТ-активистка Гуля Султанова рада, что уехала из России в Эстонию
Гуля Султанова и ее партнерша Менни де Гуэр на протяжении 15 лет были организаторами ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок» в России. Через десять дней после начала войны они переехали из Санкт-Петербурга в Таллинн, где открыли новое квир-пространство Q-Space. Все для того, чтобы собирать людей из квир-сообщества, как эстоноязычных, так и русскоязычных, и иностранцев, чтобы вместе преодолевать различные стигмы, дискриминацию, а также помогать местным ЛГБТ-организациям добиваться равных прав.
«Q-Space – это квир-пространство, пространство для обсуждения квир-тем, то есть это лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные люди, квир-люди. Очень важно, чтобы на такие темы был спокойный, культурный – взвешенный разговор в обществе», – отмечает Гуля Султанова. Эстония радушно встретила их с партнершей. Очень быстро Гуле Султановой и Менни де Гуэр предложили продолжить свою деятельность, и ЛГБТ-кинопоказы стали проходить в Таллинне.
Гуля Султанова отмечает, что в Эстонии ей комфортно, здесь государство стоит на защите прав человека, и все же люди из ЛГБТ-сообщества далеко не всегда чувствуют себя свободно – гетеронормативность в обществе сильна. Да, можно сделать каминг-аут, но не факт, что это примет твое окружение.
«С каждым годом ЛГБТ-сообщество в Эстонии отвоевывает все больше прав на государственном уровне. Можно заключать гражданские партнерства, которые здесь называются сожительством. Я узнала недавно, что через суд можно получить фамилию партнера или партнерши, раньше этого сделать было нельзя. Есть определенные миграционные права у представителей ЛГБТ-сообщества, после того, как они заключили гражданское партнерство. Ну а если, не дай бог, что-то случилось – нападение или оскорбление, квир-человек может пойти в полицию, написать заявление, и полиция будет защищать его права».
В России, где Гуля Султанова много лет была ЛГБТ-активисткой, несмотря на гомофобную позицию государства, работа проходила в напряжении и постоянных гонениях.
«Государство организовывало нападения на кинофестивали и какие-то террористические акты. Один депутат пришел на фестиваль и сделал звонок, будто мы удерживаем заложников. Звучит абсурдно, но на самом деле, в тот момент это было очень страшно, – вспоминает Гуля Султанова. – Приехали люди из следственного комитета, перекрыли здание, сорвали показ, начали допрашивать людей на площадке».
И это воспоминания из прошлого, теперь, после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, Гуля Султанова не видит возможности для своей деятельности в России, впрочем, как и не видит больше и себя в этой стране из-за антивоенной позиции. Самым болезненным для нее сейчас кажется вопрос – скучаете ли вы по своей родине?
«Я много делала для того, что бы не случилось то, что случилось. К сожалению, я и те люди, кто развивал права человека и разные другие инициативы, мы оказались за бортом. Я скучаю по людям: там моя мама, мои два брата, – говорит Гуля Султанова.
– Не все могут уехать из России даже если хотят, это надо понимать. У некоторых людей есть обязательства, есть пожилые родственники, дети... Не все могут найти работу за границей.
Конечно же, я скучаю по этим людям, я скучаю по определенным местам. Но та страна, в которой я жила – ее как-будто уже нет. Поэтому нет ностальгии: ах, Россия, ах, Санкт-Петербург... Я понимаю, что сейчас там другой мир уже».
В среду, 5 апреля, в Эстонском музее кино Q-Space организовало показ культового неонуарного британского триллера 1960-х годов «Жертва». Этот фильм стал первой в Британии картиной, в которой гомосексуальность рассматривалась скрыто и без сенсаций. В фильме снялся легендарный актер Дирк Богард в главной роли, а киновечер в Таллинне начался с выступления британского кинокритика и куратора программы PÖFF Лоуренса Бойса.
Гуля Султанова отмечает, что на показах Q-Space в Таллинне собираются полные залы. Кинопоказы проходят раз в месяц, а темы поднимаются всегда острые, но всегда разные. Так, в марте зрителей не оставил равнодушными фильм о боди-позитиве. Ведь, по мнению Султановой, эта тема также очень важна и касается каждого человека. Увы, людей в нашем обществе дискриминируют по внешним признакам.
«Мы все разные, и нет идеального тела, как нет идеального человека», – говорит Гуля Султанова. Смотрите свежий выпуск онлайн-шоу Limon LIVE – моментами грустный и трогательный, моментами смешной!