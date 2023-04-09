Как игнорировать мужчину, чтобы он захотел тебя: 11 секретов от психолога

1. Хвали его

Ты понравишься мужчине, если будешь хвалить то, надо чем он работает. Люди любят, когда их оценивают не по тому, что у них есть, а за то, что они сделали сами, и над чем они работали.

2. Говори о том, что нравится ему

Заставляй его говорить о том, что ему нравится. Можно задать следующие вопросы: «Насколько тебе это нравится? Что конкретно тебе нравится в этом?». Если ты заставишь его говорить о том, что он любит, в дальнейшем он будет ассоциировать тебя с положительными эмоциями. Это работает как внушение - красиво и ненавязчиво!

3. Не сплетничай

Никогда не пытайся опорочить потенциальных конкуренток. Например, мужчина говорит что-то о своей подруге детства или о киноактрисе, которая ему нравится.

Когда человек чувствует угрозу, он часто начинает атаковать словами, и дело порой даже может дойти до ссоры.

Ты думаешь, что своими уничижительными фразами нейтрализуешь конкуренток, но только показываешь, насколько ты не уверена в себе.

Чувствуя угрозу, просто не говори ничего или сделай искренний комплимент потенциальной конкурентке. Это покажет, что ты уверена в своих силах, и что в тебе есть намного больше, чем твоя внешность. Ты настолько нравишься себе, что даже не рассматриваешь остальных девушек как врагов!