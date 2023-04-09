Как игнорировать мужчину, чтобы он захотел тебя: 11 секретов от психолога

Перефразируя классика, чем меньше мужчину замечаем, тем больше нравимся ему. Однако таким мощным оружием, как игнор, нужно пользоваться правильно. Лиза рассказывает, как это делать.
Чтобы заинтересовать и привлечь мужчину, девушки делают множество вещей: стараются выглядеть загадочными или умными, заводят увлекательные разговоры, рассказывают о своих ценностях и принципах. И все это, бесспорно, может подействовать.
Однако существует еще один беспроигрышный способ! Оказывается, чтобы мужчина был от тебя без ума, его нужно игнорировать. Но все не так однозначно, как может показаться: этот способ имеет свои тонкости, о которых нужно обязательно знать, чтобы не спугнуть своего возлюбленного.
Как правильно игнорировать мужчину
Конечно, делать вид, что человека не существует, и месяцами не отвечать на его сообщения или звонки - не самый лучший способ добиться внимания или завести отношения. «Не замечать» мужчину нужно уметь, и, чтобы обрести это умение, следует узнать несколько важных правил.
Итак, как игнорировать мужчину умело? Привлекает та женщина, которая способна делать 2 вещи: не замечать, но одновременно с этим выражать свой интерес. Звучит парадоксально, но в этом и есть фишка: мужчина симпатичен тебе, он интересует тебя, но отношения с ним не являются целью всей твоей жизни. Как и ты сама не собираешься становиться для него центром вселенной.
Здесь важно не перегнуть палку - ни с игнорированием, ни с интересом. Это можно сравнить с флаконом духов: они не произведут на людей впечатления, если флакон будет плотно закрыт, но и в случае чрезмерного распространения аромата они вызовут лишь отвращение и головную боль. Лучше всего, если флакон будет приоткрыт лишь слегка.
3 правила поведения на первых свиданиях
Именно от ваших первых встреч зависит очень многое: сейчас вы начинаете писать сценарий, по которому в дальнейшем будут построены отношения.
1. Пусть он «завоевывает» информацию о тебе
На первых встречах хорошо выглядеть открытой, активной и общительной. Но при этом очень важно говорить как можно больше о мужчине: задавать вопросы, уточнять, хвалить.
Информацию о себе нужно выдавать очень дозированно, чтобы у мужчины оставалась всегда ощущение недосказанности, интриги. Раскрывайся постепенно, давая понять, что у тебя есть еще потаенные уголки души, и мужчине придется попотеть прежде, чем он их раскроет.
Когда ты активно рассказываешь о себе, это говорит о том, что мужчина тебе понравился, и теперь ты изо всех сил стараешься понравиться ему. Мужчины - охотники, поэтому добыча, которая летит в руки сама, им не нужна.
2. Тренируй взгляд
Часто влюбленная женщина смотрит на мужчину с вожделением, раскрыв рот и замечая малейшее движение. Это трудно контролировать, но все же стоит поучиться.
Представь себе собачку, которая сидит у стола и смотрит своему жующему хозяину в рот. Она не сводит с него глаз, переминается с ноги на ногу, ожидая, когда же ей перепадет кусочек лакомства.
7 правил сильной женщины: бери и действуй!
Когда ты не сводишь глаз с понравившегося мужчины, сверлишь его взглядом, то становишься такой собачкой, выпрашивающей внимания: «Ну посмотри, посмотри на меня! Дай же мне немножечко твоего внимания!».
Не меняйся с мужчиной местами. Помни, что он охотник, пусть завоевывает твой взгляд! Он будет чувствовать себя победителем, когда ему перепадет хоть немного твоего внимания.
3. Помни о своей ценности
Секрет этого ощущения кроется в любви к себе, здоровой самооценке.
Всегда найдется женщина, которая в чем-то лучше тебя: красивее, успешнее, богаче, умнее, но твоя самооценка не должна от этого зависеть. Прежде всего, мужчину привлекает самодостаточность. Если женщина не любит себя, не умеет о себе заботиться, не понимает, что такое личные границы, — как с ней можно построить нормальные отношения?
Показывая свой интерес, не пытайся завоевать взаимные чувства у мужчины. Это его работа!
3 маленькие хитрости игнора
Если ты хочешь построить отношения с успешным самодостаточной мужчиной, нужно и самой иметь здоровую самооценку, уметь ценить себя и свое время.
Приведем несколько примеров поведения в типичных ситуациях. Конечно, намного лучше, если все эти ситуации будут соответствовать действительности, и тебе не придется врать. Помни, что начинать отношения со лжи (да и вообще врать) - очень плохой вариант.
1. Дай ему время
Когда звонит, скажи: «Рада тебя слышать, но у меня есть всего несколько минут».
Тем самым ты покажешь, что у тебя есть интересные и важные дела (и ты не зациклена на мужчине!), но при этом покажешь ему, что ваш разговор — часть твоего дня. Иными словами, ты и рада поговорить, но вскоре тебе нужно будет вернуться к своим делам.
2. Иногда нужно отказывать
Когда он приглашает тебя на свидание, скажи: «К сожалению, не могу, но я бы очень хотела».
Сказать это слова очень важно грамотно (именно в таком порядке), потому что в этом и состоит смысл. Когда мы говорим: «Я бы хотел пойти, но не могу», человек запоминает только последнюю часть предложения, и в его голове остается негатив.
Но если ты переставишь 2 эти части местами, то сделаешь эмоциональный акцент именно на позитивном моменте. В итоге ты покажешь ему одновременно свою недоступность и свой интерес.
3. Останавливай на самом интересном месте
Следующая хитрость особенно понравится женщинам, которых беспокоит вопрос о том, как игнорировать мужчину, чтобы он захотел тебя. Фокус можно использовать, если общение находится уже на таком уровне, что вы можете обсуждать какие-то более личные темы, увлечения и прочее (даже если это отношения на расстоянии).
Например, перед сном у вас идет переписка о чем-то довольно интимном, и ты видишь, насколько мужчина заинтересован этой темой, насколько он в нее эмоционально вовлечен. На самом интересном моменте скажи ему, что тебе уже пора уходить, оборви его внезапно. И он гарантированно будет думать о тебе в эту ночь.
3 способа удерживать интерес
Прежде чем решать как правильно игнорировать мужчину, чтобы он захотел быть с тобой, подумай и о том, как нужно заинтересовывать мужчину. Ведь именно с интереса все и начинается!
1. Хвали его
Ты понравишься мужчине, если будешь хвалить то, надо чем он работает. Люди любят, когда их оценивают не по тому, что у них есть, а за то, что они сделали сами, и над чем они работали.
2. Говори о том, что нравится ему
Заставляй его говорить о том, что ему нравится. Можно задать следующие вопросы: «Насколько тебе это нравится? Что конкретно тебе нравится в этом?». Если ты заставишь его говорить о том, что он любит, в дальнейшем он будет ассоциировать тебя с положительными эмоциями. Это работает как внушение - красиво и ненавязчиво!
3. Не сплетничай
Никогда не пытайся опорочить потенциальных конкуренток. Например, мужчина говорит что-то о своей подруге детства или о киноактрисе, которая ему нравится.
Когда человек чувствует угрозу, он часто начинает атаковать словами, и дело порой даже может дойти до ссоры.
Ты думаешь, что своими уничижительными фразами нейтрализуешь конкуренток, но только показываешь, насколько ты не уверена в себе.
Чувствуя угрозу, просто не говори ничего или сделай искренний комплимент потенциальной конкурентке. Это покажет, что ты уверена в своих силах, и что в тебе есть намного больше, чем твоя внешность. Ты настолько нравишься себе, что даже не рассматриваешь остальных девушек как врагов!
Тебе не нужно быть лучшей и безупречной, ты можешь спокойно делать комплименты другим и при этом знать себе цену. Это сделает тебя более привлекательной и уверенной и заставит его буквально бегать за тобой.
Кстати, точно так же ты можешь проверить, начал ли уже мужчина в тебя влюбляться. Скажи ему что-то хорошее об известном актере (только не говори о своем бывшем!) и понаблюдай за тем, как он будет себя вести.
3 типичные ошибки женщин
Многие не могут найти тот самый баланс между заинтересованностью и отстраненностью: их начинает бросать из одной крайности в другую, что приводит мужчину в недоумение. Не допускай этих ошибок, чтобы не разрушить отношения.
1. Стремление общаться каждый день
Тебе стоит научиться оставлять какое-то пространство между собой и понравившимся мужчиной. Самое главное, что нужно сделать - заполнить свое свободное время чем-нибудь, что ты любишь, и начать любить само это время.
Если ты пошла на свидание, и все прошло хорошо, на следующий день займись чем-нибудь интересным: проведи время с друзьями, посмотри фильм, почитай книгу, пройдись по магазинам. Не занимай все свои мысли интересующим тебя человеком, потому что так ты можешь все испортить, и вероятность расставания будет высока!
2. Уговоры, настаивания и просьбы
Допустим, вы с любимым мужчиной договорились где-то весело провести время, но в последний момент он изменил свои планы. И вместо того, чтобы сказать: «Хорошо, тогда в другой раз», ты говоришь: «Почему? Перенеси свои дела, я же важнее!». Какая королева! Это ставит человека в неловкое положение, и ты уже начинаешь нравиться ему меньше, вызывая чувство вины и раздражение.
Ты заставляешь человека говорить тебе «нет», а человеческий мозг устроен так, что, когда подобное происходит неоднократно, то человек, будто по инерции, продолжает говорить и дальше: «Нет, нет, нет, нет». Даже если партнер ему нравится!
Кроме того, ты просишь мужчину изменить планы, а это говорит о том, что ты бы сделала для него то же самое. Ты не ценишь свое время и время другого человека. Для успешного мужчины это недопустимо!
Оставайся спокойной, веселись с другими людьми и будь готова без каких-либо претензий перенести встречу на другой день (который будет удобен тебе).
3. Изменение своих планов ради мужчины
Предположим, мужчина предлагает перенести встречу на среду. Вот незадача, ведь ты запланировала встречу со своими друзьями именно на этот день. Ни в коем случае не отменяй свои планы ради того, чтобы встретиться с мужчиной, и объясни ему, что занята.
Возможно, он ответит: «Но, если мы не сможем увидеться в среду, значит, на этой неделе мы уже точно не встретимся». Скажи ему что-то вроде: «Ну да, похоже, что так. Теперь мы долго не увидимся. Я не могу передвинуть свои планы». И это будет правильно!
Так ты начнешь больше уважать свое время и свои обещания, а интересующий тебя мужчина станет больше уважать тебя. Когда человек ценит и защищает свои планы, личное пространство, окружающие начинают уважать его больше.
Еще один вариант ответа: «В среду я запланировала просмотр фильма со своими друзьями. Если хочешь, присоединяйся». Это покажет человеку, что ты готова к отдаче, но ты также ценишь своих друзей и свои планы.
Если ты задаешься вопросом, как игнорировать мужчину, чтобы он влюбился, всегда помни об этих ошибках и постарайся не совершать их.
Итак, как же игнорировать мужчину, чтобы заинтересовать? Не нужно думать, что этот человек твой единственный шанс стать счастливой. Заполняй свое время другими делами (полезные, работа, увлечения, встречи с друзьями).
Чем больше у тебя в жизни будет вещей, которые делают тебя счастливой, тем меньше ты будешь скучать и чувствовать свою потребность в том, чтобы заполнить свои мысли и время, и тем больше ты будешь располагать к себе людей. Ты будешь ценить себя, отдавать самой себе, а это послужит мужчинам сигналом, что и им нужно поступать точно так же.