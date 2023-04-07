Как быстро уменьшить талию на пять сантиметров: продукты, которые надо перестать есть уже сегодня

Диете быть!

Многие люди ошибочно считают, что диета – это всегда строгие ограничения, длительное голодание (от недостатка калорий) и еще они не всем подходят. На самом деле диета диете рознь. От одних вреда больше, чем пользы, а другие действительно помогают привести в порядок фигуру и укрепить здоровье.

Диетолог Марина Сорокина рассказала kubnews.ru, как с помощью питания, вернее ограничений в рационе, можно всего за два месяца уменьшить талию на 5 см.

Лишние продукты

- Если вы привыкли есть все подряд и лишь изредка устраивать себе разгрузочные дни, то стоит начать питаться по-другому. Увеличить долю полезных продуктов, отказаться от алкоголя и курения, а также убрать из рациона продукты, от которых талия становится шире, - говорит диетолог.

Она также назвала продукты, от которых следует отказаться в первую очередь

Мοлοчныe прοдyκты. У большинства людей после стакана молока или кефира слегка увеличивается объем живота, появляется метеоризм и портится кожа. Это связано с наличие лактозы в составе продуктов, на которую часто возникает аллергия. И чем человек старше, тем эта вероятность больше.

Сахар. Многие рафинирοванныe прοдyκты, вроде саxара или алκοгοля, κаκ правилο, создают идеальную среду в желудке для затруднения переваривания пищи. В результате человек ощущает тяжесть в животе и быстро вновь появляется чувство голода.

Острый перец и любая пища с «перчинкой». Пряности полезные только для людей с идеальным здоровьем. Большинству же перец и прочие приправы добавят лишь проблем с самочувствием: появится отрыжка, изжога, метеоризм.

Продукты с углеводами. Печенье, торты, сладости, макароны и хлеб – лучшая еда для тех, кто хочет набрать вес. Во всех остальных случаях от такой пищи стоит отказаться или значительно уменьшить порции.