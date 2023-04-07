Как быстро уменьшить талию на пять сантиметров: продукты, которые надо перестать есть уже сегодня

Диетолог рассказала, как надо питаться, чтобы талия не росла, а уменьшалась в объемах.
Диете быть!
Многие люди ошибочно считают, что диета – это всегда строгие ограничения, длительное голодание (от недостатка калорий) и еще они не всем подходят. На самом деле диета диете рознь. От одних вреда больше, чем пользы, а другие действительно помогают привести в порядок фигуру и укрепить здоровье.
Диетолог Марина Сорокина рассказала kubnews.ru, как с помощью питания, вернее ограничений в рационе, можно всего за два месяца уменьшить талию на 5 см.
Лишние продукты
- Если вы привыкли есть все подряд и лишь изредка устраивать себе разгрузочные дни, то стоит начать питаться по-другому. Увеличить долю полезных продуктов, отказаться от алкоголя и курения, а также убрать из рациона продукты, от которых талия становится шире, - говорит диетолог.
Она также назвала продукты, от которых следует отказаться в первую очередь
Мοлοчныe прοдyκты. У большинства людей после стакана молока или кефира слегка увеличивается объем живота, появляется метеоризм и портится кожа. Это связано с наличие лактозы в составе продуктов, на которую часто возникает аллергия. И чем человек старше, тем эта вероятность больше.
Сахар. Многие рафинирοванныe прοдyκты, вроде саxара или алκοгοля, κаκ правилο, создают идеальную среду в желудке для затруднения переваривания пищи. В результате человек ощущает тяжесть в животе и быстро вновь появляется чувство голода.
Острый перец и любая пища с «перчинкой». Пряности полезные только для людей с идеальным здоровьем. Большинству же перец и прочие приправы добавят лишь проблем с самочувствием: появится отрыжка, изжога, метеоризм.
Продукты с углеводами. Печенье, торты, сладости, макароны и хлеб – лучшая еда для тех, кто хочет набрать вес. Во всех остальных случаях от такой пищи стоит отказаться или значительно уменьшить порции.
По словам диетолога Сорокиной, убрав все эти продукты из своего меню, человек сможет уже через два месяца увидеть результат – минут 5 см в талии.