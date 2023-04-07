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Принц Гарри и Меган Маркл не будут на коронации Карла III

Limon.ee
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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Nancy Kaszerman

Все-таки принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на коронации Карла III, об этом сообщает Sky News, пишет peopletalk.ru.

Меган и Гарри хотели во время церемонии стоять на балконе вместе со всеми членами королевской семьи и публично поздравить своего сына Арчи, у которого будет день рождения, но Букингемский дворец отказал им.

Недавно супруги крестили свою дочь Лилибет в Калифорнии. Эту новость сообщил друг пары. Он рассказал, что Меган и Гарри организовали интимную церемонию, на которую пригласили родных и близких. Среди гостей оказались Карл III, Камилла Паркер-Боулз, Кейт Миддлтон и принц Уильям. Однако члены королевской семьи пропустили торжественное событие.

Напомним, что коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года. По традиции торжественная церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ранее было опубликовано новое официальное фото Карла III и Камиллы Паркер-Боулз.

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