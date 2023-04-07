ФОТО ⟩ Страстная пятница: несколько автомобилей пострадали от рук вандалов в Тарту

«Какой-то баран», - прокомментировал один человек пост в фейсбуковской группе Märgatud: Tartus, где была озвучена просьба помочь найти вандала.

«В четверг и пятницу (6-7 апреля) на улице Вяйке-Кааре у нескольких автомобилей были разбиты боковые зеркала и поврежднены части кузова, - пояснил автор поста. - Может быть, у кого-нибудь есть записи с камер на этой улице или есть идеи, кто мог покинуть вечеринку в плохом настроении в тот вечер?»

Автор сообщения уточнил Elu24, что его машину вандал не тронул, а в группе в Фейсбуке он показал повреждения, нанесенные машине соседа.

В Тарту неизвестный вандал повредил несколько автомобилей. Возможно, вандалов было несколько Фото: Erakogu

Согласно сообщениям в социальных сетях, вечером 6 апреля в здании фабрики Kammivabrik действительно проходила вечеринка, и улица Вяйке-Кааре находится недалеко от места проведения мероприятия.

Талис Эйт, начальник отделения полиции Тарту, подтвердил Elu24, что в ночь на пятницу на этой улице получили незначительные повреждения в общей сложности пять легковых автомобилей. «Сегодня (в пятницу, 7 апреля) утром в полицию поступило сообщение о том, что ночью на улице Вяйке-Кааре были повреждены автомобили. Полицейский патруль выехал на место происшествия, зафиксировал ситуацию, сделал фотографии и пообщался с владельцами машин. У трех машин были повреждены боковые зеркала, у одной машины была обнаружена вмятина на двери, у одной машины был разбит задний капот. Точный размер причиненного ущерба устанавливается», - пояснил офицер полиции.

Эйт пояснил, что в таких случаях поимка вандалов во многом зависит от того, могли ли их действия быть зафиксированы, например, камерами наблюдения, или были люди, которые могли видеть деятельность вандалов.