Семь вещей, которые нельзя давать в долг: народные приметы и суеверия

Важно понять простой факт: каждый предмет наделен определенной энергетикой. Поэтому некоторые вещи давать в долг не следует.

Ножи

Ножи считаются плохой приметой, если их дают в долг. Считается, что в таком случае вы будете иметь много проблем и ссор в будущем.

Деньги в пятницу

Если вы даете деньги в долг в пятницу, это может привести к тому, что вы никогда не увидите эти деньги снова.

Считается, что в этот день деньги улетают, а возвращаться они будут с трудом.

Перчатки

Ваши отношения с человеком, которому вы дали в долг перчатки, станут холодными и неприятными.

Часы

Часы считаются плохой приметой, если их дают в долг. Считается, что в таком случае вы можете увидеть своего знакомого или родственника на похоронах.

Соль

Считается, что, если вы даете соль в долг, это может привести к тому, что ваш долг будет никогда не кончающимся.

Соль символизирует бесконечность, поэтому стоит придумать тактичную отговорку.

Разбитые предметы

Если вы даете в долг разбитый предмет, это может привести к тому, что ваши отношения с заемщиком будут разрушены и не возобновятся.

Цветы

Если вы даете в долг цветы, это может привести к тому, что вы останетесь без друзей и знакомых.