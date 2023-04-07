Семь вещей, которые нельзя давать в долг: народные приметы и суеверия

Давая кому-то в долг определенную вещь, большинство людей даже не задумываются об опасности, пишет dzen.ru.
Важно понять простой факт: каждый предмет наделен определенной энергетикой. Поэтому некоторые вещи давать в долг не следует.
Ножи
Ножи считаются плохой приметой, если их дают в долг. Считается, что в таком случае вы будете иметь много проблем и ссор в будущем.
Деньги в пятницу
Если вы даете деньги в долг в пятницу, это может привести к тому, что вы никогда не увидите эти деньги снова.
Считается, что в этот день деньги улетают, а возвращаться они будут с трудом.
Перчатки
Ваши отношения с человеком, которому вы дали в долг перчатки, станут холодными и неприятными.
Часы
Часы считаются плохой приметой, если их дают в долг. Считается, что в таком случае вы можете увидеть своего знакомого или родственника на похоронах.
Соль
Считается, что, если вы даете соль в долг, это может привести к тому, что ваш долг будет никогда не кончающимся.
Соль символизирует бесконечность, поэтому стоит придумать тактичную отговорку.
Разбитые предметы
Если вы даете в долг разбитый предмет, это может привести к тому, что ваши отношения с заемщиком будут разрушены и не возобновятся.
Цветы
Если вы даете в долг цветы, это может привести к тому, что вы останетесь без друзей и знакомых.
Также они могут накапливать энергетику, которую точно не следует передавать, даже если речь идет о близких людях.