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ФОТО ⟩ Смотрите, как министр Рийна Сиккут удивила Каю Каллас, что премьер не сдержала своих эмоций

Limon.ee
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Премьер-министр Кая Каллас на заседании правительства 6 апреля
Премьер-министр Кая Каллас на заседании правительства 6 апреля Фото: Raul Mee

Неожиданный, но забавный сюрприз получила Кая Каллас, придя на последнее заседеание правительства второго созыва. Министр Рийна Сиккут радостно приветствовала ее, когда она вошла в зал, и оказалось, что обе женщины в одинаковых платьях. Что поделать, девочки предпочитают фуксию!

В четверг, 6 апреля, правительство Каи Каллас второго созыва провело свое последнее заседание. И оно началось с забавного сюрприза для премьер-министра. Каллас не смогла скрыть своих искренних эмоций, увидев министра экономики и инфраструктуры Рийну Сиккут.

Момент, когда Кая Каллас увидела Рийну Сиккут.
Момент, когда Кая Каллас увидела Рийну Сиккут. Фото: Raul Mee

Сиккут выбрала для заседания платья цвета фуксии, и этот цвет совпал с цветом платья премьер-министра.

Момент, когда Каллас и Сиккут поняли, что обе пришли в платьях одного и того же цвета.
Момент, когда Каллас и Сиккут поняли, что обе пришли в платьях одного и того же цвета. Фото: Raul Mee

Этот забавный момент отражен в соцсетях Каллас. «Сегодняшнее заседание правительства был весьма атмосферным», - так написала Каллас.

Выбор платья в тот день был особенным, так как это был последний раз, когда правительство Каллас второго созыва собралось на заседание. И общий снимок правительства был сделан для истории.

Но произошел еше один курьез. Министру финансов Аннели Аккерманн было обещано, что она тоже будет на снимке. «К сожалению, ей пришлось быстро уйти, но мы пообещали попробовать прифотошопить ее на фото», - написали депутаты в соцсети.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami-loost
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