Друзья по знаку Зодиака: кому можно доверять, а с кем лучше быть осторожнее

Овен

Овны - отличные друзья. Если у этих людей есть семья, то знайте, что первостепенное значение для них будет иметь именно она. Это щедрые и приятные люди, с которыми можно и даже нужно дружить, ведь в числе врагов их видеть вам точно не захочется. Более того, они крайне оптимистичны и умеют быть в меру открытыми и откровенными, чего нет у большинства других знаков Зодиака. Овнам можно доверять.

Телец

Тельцы - друзья с большой буквы. С ними всегда весело и приятно находиться рядом, но Тельцы могут иметь очень много друзей, поэтому не обижайтесь на них, если они периодически будут общаться с кем-то другим. Они очень ценят общение и готовы быть рядом со всеми, но порой не хотят смешивать несколько разных компаний друзей воедино, так как у каждой из компаний друзей свои приоритеты и своя атмосфера. Относитесь к этому с уважением.

Близнецы