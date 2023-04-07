Друзья по знаку Зодиака: кому можно доверять, а с кем лучше быть осторожнее

Далеко не все знаки Зодиака могут называться хорошими друзьями. Да, бывают исключения, но важно знать всё о том, как себя проявляют в дружбе те или иные люди. Астрологи решили пролить свет на эту тему, пишет dailyhoro.ru.
Овен
Овны - отличные друзья. Если у этих людей есть семья, то знайте, что первостепенное значение для них будет иметь именно она. Это щедрые и приятные люди, с которыми можно и даже нужно дружить, ведь в числе врагов их видеть вам точно не захочется. Более того, они крайне оптимистичны и умеют быть в меру открытыми и откровенными, чего нет у большинства других знаков Зодиака. Овнам можно доверять.
Телец
Тельцы - друзья с большой буквы. С ними всегда весело и приятно находиться рядом, но Тельцы могут иметь очень много друзей, поэтому не обижайтесь на них, если они периодически будут общаться с кем-то другим. Они очень ценят общение и готовы быть рядом со всеми, но порой не хотят смешивать несколько разных компаний друзей воедино, так как у каждой из компаний друзей свои приоритеты и своя атмосфера. Относитесь к этому с уважением.
Близнецы
Близнецы - это душа компании. Такие люди притягивают к себе массу внимания, но, к сожалению, редко отдают его в ответ. Они любят, когда окружающие восхищаются ими. Если им с вами скучно, то не удивляйтесь тому, что им в итоге не захочется с вами общаться. В том случае, если вы дружите с Близнецами с самого детства, они вас не бросят, но не обвиняйте их в том, что они мало уделяют вам внимания. Просто им очень нравится разнообразие в общении.
Рак
Раки - друзья на век. Это замечательные люди, которые формируют доверительные и прочные отношения раз и навсегда. В большинстве случаев они крепко держатся за тех людей, которых знают и уважают с ранних лет. Если кто-то их них будет остро нуждаться в помощи, Раки ее непременно окажут. Самое приятное в этом то, что они не потребуют что-то взамен и не станут припоминать своим друзьям, как они их когда-то спасли. Держитесь за Раков обеими руками.
Лев
Львы требуют к себе повышенное внимание. Если вы хотите стать Льву хорошим другом, нужно быть с ним всегда на связи, а также держать слово. Будьте осторожнее в высказываниях и никогда не критикуйте этого человека. Минус такой дружбы в том, что вам, возможно, придется выдавливать из себя комплименты и терпеть их эгоизм. Если же вы искренне любите такого человека, то достаточно просто быть с ним капельку терпимее. Львы - хорошие друзья, которые протянут руку помощи в нужный момент.
Дева
Дева - друг или подруга хоть куда, но с ними может быть немало хлопот. Иногда эти люди очень сильно зависят от своего настроения. Они не будут грубы с вами без причины, но их главная проблема в том, что вы никогда не знаете, чего ждать от них в тот или иной момент времени. Девы могут быть сегодня веселыми, а завтра негативными, грубыми. Эта непредсказуемость очень напрягает, но в целом это отличные люди, которые умеют слушать, поддерживать свои друзей морально. На них можно положиться, ведь они никогда не раскрою ваших тайн.
Весы
С Весами нужно быть осторожнее, так как они могут общаться с теми, кто более щедр на комплименты. Назвать их на сто процентов верными и внимательными друзьями нельзя, но зато с ними всегда весело. Они жизнерадостны и несут в мир добро и позитив. Вы вряд ли услышите от них жалобы на жизнь и на проблемы по работе. Они всегда фокусируются на чем-то положительном, за что их можно назвать очень нужными людьми. Да, они не всегда исполнительны, но излучают любовь.
Скорпион
Скорпионы - друзья на век, но они злопамятны, чем часто заслуживают критику в свой адрес. Они не мстят своим близким людям, но могут напомнить им про обиды, которые затаились у них в сердце. Если вы находитесь с ними в товарищеских отношениях, будьте предельно осторожными, поскольку они не станут выбирать выражения в случае ваших ошибок. Скорпионы порой ведут себя заносчиво, но им смело можно доверять, ведь это люди высоких моральных принципов.
Стрелец
Стрельцы - это те, кто любит свободу, поэтому они ненавидят, когда их друзья говорят им, что и как нужно делать. Если вы хотите, чтобы Стрелец вас обожал, дайте ему возможность делать и говорить то, что он хочет. Друг этого Огненного Знака будет внимателен к вам и всегда поддержит словом или делом. Да, со Стрельцами порой бывает очень тяжело, но астрологи отмечают, что оно того стоит, ведь это яркие, умные и внимательные люди.
Козерог
Козерог - сложный друг, но если он вас выбрал своим другом, то можете считать это удачей. Да, с ним лучше не спорить, но он всегда вам поможет, где бы он не был в данный момент. Козероги ценят дружбу больше, чем любовь. Если этот человек раскрывается перед вами, значит он вам доверяет. Астрологи отмечают, что Козероги могут не давать вам второго шанса. Если вы их предадите или обидите чем-то, вы можете потерять их наз и навсегда. С ними нужно быть осторожнее в высказываниях.
Водолей
Водолеи дружат со всеми и ни с кем одновременно. Если этот человек говорит вам, что вы его лучший друг, то верить в это точно не стоит. Этими словами он, вероятнее всего, хочет сказать, что вы для него чем-то очень важны. Водолеи харизматичны и обаятельны, поэтому попасть под их влияние очень легко. Они называются дружбой любое сотрудничество, но это не значит, что им не свойственно по-настоящему крепко дружить с кем-то. Про таких людей говорят: «Доверяй, но проверяй».
Рыбы
Рыбы - хорошие друзья, но крайне безответственные. Если от них будет требоваться какая-то поддержка, они могут оказать ее не совсем правильно или не вовремя. Рыбам можно доверять, но в целом это люди, которые сами себе на уме. Проблема в том, что они довольно добры и не хотят делать никому зла или разочаровывать своих друзей, поэтому их всегда все прощают. Оно того стоит, ведь их душа действительно чиста. Не обижайтесь на них, если они вдруг вас чем-то расстроят.