Хорошее подсолнечное масло: на что обратить внимание при выборе

Подсолнечное масло — это незаменимый продукт в кулинарии. На нем жарят, им заправляют салаты и добавляют в тесто. Но от качественного масла зависит и конечный результат в виде готового блюда. Mirhitrostey.com расскажет, на что стоит обратить внимание, чтобы выбрать хорошее подсолнечное масло.
Хорошее подсолнечное масло: как выбрать
Внешний вид
Первое, на что следует обратить внимание, выбирая хорошее подсолнечное масло, это цвет. Рафинированное масло должно иметь светло-желтый цвет. Чем светлее масло, тем сильнее оно очищено. Такое масло не отличается сильным вкусом и запахом.
Нерафинированное масло очищено лишь механически. Благодаря этому оно имеет более темный цвет. К слову, неочищенное масло должно приятно пахнуть семечками. Горький, кислый и другие инородные запахи буду свидетельствовать о низком качестве масла.
Осадок в масле тоже имеет свое значение. Рафинированное масло должно быть полностью прозрачным. Мутный вид продукта означает, что оно уже начало портиться. Не стоит бояться небольшого осадка у неочищенного масла. Он считается даже полезным для организма.
При выборе масла обрати внимание на упаковку. Конечно, в прозрачной бутылке ты лучше сможешь рассмотреть вид масла. Вот только хранить такую тару нужно вдали от солнечного света. А вот если бутылка выполнена из темного стекла, то это дополнительно поможет сохранить качество масла.
Срок годности
Казалось бы, что же тут сложного: на упаковке всё написано. Всё верно, но именно по сроку годности продукта можно многое узнать о масле. Нерафинированное подсолнечное масло можно хранить до 4 месяцев, а рафинированное до полугода. Если же на упаковке указаны гораздо более длительные строки, значит в масло добавлены антиокислители.
Обрати внимание, что чем ближе подходит дата окончания срока годности, тем менее качественное масло ты используешь. Пищевые жиры распадаются, и масло становится горьким на вкус.
К тому же если подсолнечное масло хранилось под прямыми солнечными лучами или даже под искусственным светом, его срок годности закончится намного раньше. Именно поэтому обращай внимание на то, в каком магазине ты покупаешь масло и где располагаются полки с этим продуктом.
Способ производства
По степени очистки подсолнечное масло делится на два вида: рафинированное и нерафинированное.
Рафинированное масло очищено с помощью различных технологий, поэтому прекрасно подходит для приготовления блюд с участием высокой температуры. Такое масло при нагревании не дымится, не брызгает и не пенится.
Нерафинированное масло обладает насыщенным запахом и вкусом, что позволяет ему удачно дополнять салаты, заправки и другие блюда без термической обработки.
Пусть надписи «содержит витамин Е», «без ГМО», «первый отжим» и подобные не вводят тебя в заблуждение. Это лишь уловки хитрых маркетологов. Единственные надписи, на которые следует ориентироваться, — это «метод холодного отжима».
Метод холодного отжима означает, что масло из сырья было отжато при температуре, не превышающей 50 градусов. Таким способом производят нерафинированное масло, в котором сохраняются витамины и микроэлементы.
Чтобы рафинированное масло оставалось прозрачным даже при низкой температуре, его вымораживают. Масло охлаждают, позволяя сформироваться восковому осадку. Затем масло фильтруют. Этот процесс производится до или после рафинации. Важно помнить, что хоть такое масло и получается прозрачным, витаминов в нем остается минимум.