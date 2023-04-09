Хорошее подсолнечное масло: на что обратить внимание при выборе

Хорошее подсолнечное масло: как выбрать

Внешний вид

Первое, на что следует обратить внимание, выбирая хорошее подсолнечное масло, это цвет. Рафинированное масло должно иметь светло-желтый цвет. Чем светлее масло, тем сильнее оно очищено. Такое масло не отличается сильным вкусом и запахом.

Нерафинированное масло очищено лишь механически. Благодаря этому оно имеет более темный цвет. К слову, неочищенное масло должно приятно пахнуть семечками. Горький, кислый и другие инородные запахи буду свидетельствовать о низком качестве масла.

Осадок в масле тоже имеет свое значение. Рафинированное масло должно быть полностью прозрачным. Мутный вид продукта означает, что оно уже начало портиться. Не стоит бояться небольшого осадка у неочищенного масла. Он считается даже полезным для организма.

При выборе масла обрати внимание на упаковку. Конечно, в прозрачной бутылке ты лучше сможешь рассмотреть вид масла. Вот только хранить такую тару нужно вдали от солнечного света. А вот если бутылка выполнена из темного стекла, то это дополнительно поможет сохранить качество масла.

Срок годности