Можно ли оставлять ложку в супе: вы пожалеете, что не знали

Еще с детства мы постоянно слышали от родителей о том, что нельзя оставлять ложку в еде, потому что так блюдо, скорее всего, испортится. Давайте разберемся, почему так происходит и что будет, если оставить ложку в кастрюле.

Почему нельзя оставлять приборы в еде - главная причина

Одним из самых явных аргументов, почему нельзя оставлять ложку надолго в какой-либо еде, действительно связан с тем, что такая пища быстрее пропадет.

В первую очередь, это связано с окислением металла, из которого сделаны столовые приборы. Из-за такой химической реакции создается среда, ускоряющая порчу продукта. Чаще речь идет о стальных и алюминиевых сплавах, реже - о нержавейке. К тому же, если оставлять ложку в супе, из-за окисления у пищи появится неприятный привкус. Особенно этому процессу подвержены столовые приборы, имеющие повреждения и царапины.

И не забывайте, что посуда из нержавейки содержит аллегрен - никель, а алюминий сам по себе, при определенных условиях, активно взаимодействует с пищей, и его переизбыток в организме становится причиной серьезных проблем со здоровьем.

Деревянную посуду тоже нельзя оставлять в еде - она скиснет еще быстрее, чем от приборов из нержавейки.

Что будет, если оставить ложку в кастрюле - последствия

Помимо окисления, другой причиной, почему нельзя оставлять ложку в сметане, супе или любом другом продукте - бактерии и микрофлора.

Микроогранизмы, попавшие на ложку из внешней среды, в том числе слюна, могут стать отличным поводом для размножения бактерий и плесени в пище. А это может привести к очень серьезным отравлениям.