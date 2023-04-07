Пятилетний Матвей взорвал Сеть рекламой мяса и колбасок

Матвей к съемкам привык и подходит к ним ответственно, поэтому сразу показывает журналистам свое хозяйство. Кроме того, три гектара земли Черкасщины, на которых хозяйничает семейство фермеров. Именно здесь свое знаменитое видео записал ребенок: «Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо, колбасу, сардельки, курочки. Все то, что есть домашнее, - заказывайте».

«Мы здесь садили огород, затаптываем, а он бегает, шкодничает, а я говорю, иди лучше скажи в камеру: скоро пасха, надо уже скупаться. И он уже импровизировал», - вспоминает папа, как родилось знаменитое видео.

Маленький, немного застенчивый и трудолюбивый и как результат - более 10 миллионов просмотров в неделю и толчок к творчеству для других, подобные ролики записывают украинские звезды и даже военные.

Повторить не получится, говорит папа, потому что такие «перлы» Матвей придумает сам еще с детства. «Мы ремонтировали автомобиль. А он говорит, знаете, почему мы ремонтируем, потому что папа заезжал, как узбек ишака», - рассказывает мужчина.

Он всегда возле папы – фермера. Владимир ведет свой YouTube-канал о том как сажать овощи, делать колбасу и мясо, блог ведут и о ремонте техники и приготовлении сыра.

Каждое слово Матвея – уже почти мем. В соцсетях даже шутят, что мальчик будущий маркетолог, а некоторые уже даже хотят заказать у семьи рекламу. «Мы знали, что он у нас талантливый ребенок, но чтобы так взорвать Сеть... не предполагали», - говорит мама Матвея.

Впрочем, какая реклама, когда у Матвея еще сколько работы: обойти поле, продегустировать продукты, а еще снять ролик, но это все ребенка совсем не утомляет.