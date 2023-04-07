Дело движется к разводу: 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака

Собеседник издания отметил, что супруги расстались несколько недель назад и сейчас «дело движется к разводу». Отмечается, что Кунаки «тяжело переживает разрыв».

Таблоид подчеркивает, что на данный момент со страницы актера в Instagram исчезли все его совместные фото с Кунаки. Кроме того, он впервые не поздравил жену в соцсети с днем рождения – 5 апреля ей исполнилось 26 лет.

Пока что ни Кассель, ни Кунаки официально не подтвердили информацию о расставании и грядущем разводе. Причины расставания пары также не называются.

Контекст:

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.