Дело движется к разводу: 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака

56-летний французский актер Венсан Кассель разводится с 26-летней итальянской моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. Об этом 6 апреля сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары, пишет gordonua.com.
Собеседник издания отметил, что супруги расстались несколько недель назад и сейчас «дело движется к разводу». Отмечается, что Кунаки «тяжело переживает разрыв».
Таблоид подчеркивает, что на данный момент со страницы актера в Instagram исчезли все его совместные фото с Кунаки. Кроме того, он впервые не поздравил жену в соцсети с днем рождения – 5 апреля ей исполнилось 26 лет.
Пока что ни Кассель, ни Кунаки официально не подтвердили информацию о расставании и грядущем разводе. Причины расставания пары также не называются.
Контекст:
Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.
Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.