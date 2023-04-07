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Дело движется к разводу: 56-летний Кассель расстался с 26-летней Кунаки после пяти лет брака

Limon.ee
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Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: EMMANUEL DUNAND

56-летний французский актер Венсан Кассель разводится с 26-летней итальянской моделью Тиной Кунаки после пяти лет брака. Об этом 6 апреля сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары, пишет gordonua.com.

Собеседник издания отметил, что супруги расстались несколько недель назад и сейчас «дело движется к разводу». Отмечается, что Кунаки «тяжело переживает разрыв».

Таблоид подчеркивает, что на данный момент со страницы актера в Instagram исчезли все его совместные фото с Кунаки. Кроме того, он впервые не поздравил жену в соцсети с днем рождения – 5 апреля ей исполнилось 26 лет.

Пока что ни Кассель, ни Кунаки официально не подтвердили информацию о расставании и грядущем разводе. Причины расставания пары также не называются.

Контекст:

Кунаки и Кассель поженились в 2018 году. В апреле 2019 года у пары родилась дочь Амазони.

Для Касселя брак с Кунаки – второй. Его первой женой была итальянская актриса Моника Белуччи. В браке у супругов родилось две дочери.

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