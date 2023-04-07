Пт, 7.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Везунчики, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Везение. Фото иллюстративное.
Везение. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эти знаки зодиака перепишут свою судьбу, пишет teleprogramma.pro.

Астрологи назвали даты рождения тех, кто заживет по-новому в 2023 году. Для них год Водяного Кролика станет периодом успеха - судьбоносные перемены придут мощно, и их не стоит пугаться.

Близнецы окажутся в числе тех, кто воспользуется шансом и найдет новую работу. Кролик откроет перед ними карьерные возможности. Вторая половина года - время признания. Их ждет успех и почет на службе, коллеги и даже руководство будет обращаться к Близнецам за советом.

Белая полоса в жизни этого знака зодиака продлится вплоть до 2024 года. Главное, не упустить момент и заявить о себе. Звезды сулят Близнецам и материальное благополучие, в накладе они не останутся. Однако тратить деньги налево и направо не стоит: чем больше они экономят, тем быстрее накопят на покупку мечты - квартиры или машины.

Судьбоносные явления в 2023 году ждут и Раков. Уже летом представители этого зодиакального круга решат уйти с работы. Прозябать без дела они не будут. Звезды откроют перед ними перспективы роста, карьера пойдет в гору на новом месте.

Многие также задумаются о смене места жительства - переезд даст Ракам шанс начать все заново. При этом им ни в коем случае нельзя транжирить заработанное. Есть риск оказаться в должниках. Деньги будут даваться им не так легко, как прежде. Поэтому лучше проявить бережливость.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх