Везунчики, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

Астрологи назвали даты рождения тех, кто заживет по-новому в 2023 году. Для них год Водяного Кролика станет периодом успеха - судьбоносные перемены придут мощно, и их не стоит пугаться.

Близнецы окажутся в числе тех, кто воспользуется шансом и найдет новую работу. Кролик откроет перед ними карьерные возможности. Вторая половина года - время признания. Их ждет успех и почет на службе, коллеги и даже руководство будет обращаться к Близнецам за советом.

Белая полоса в жизни этого знака зодиака продлится вплоть до 2024 года. Главное, не упустить момент и заявить о себе. Звезды сулят Близнецам и материальное благополучие, в накладе они не останутся. Однако тратить деньги налево и направо не стоит: чем больше они экономят, тем быстрее накопят на покупку мечты - квартиры или машины.

Судьбоносные явления в 2023 году ждут и Раков. Уже летом представители этого зодиакального круга решат уйти с работы. Прозябать без дела они не будут. Звезды откроют перед ними перспективы роста, карьера пойдет в гору на новом месте.