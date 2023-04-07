Ким Кардашьян показала свой роскошный автопарк: какие машины у знаменитости и сколько они стоят?

Так, на днях на подъезде к ее особняку в Хидден-Хиллс в ряд выстроились все ее роскошные автомобили. Устроила ли Ким экспозицию, зная, что ее возле дома караулят папарацци, или же это связано с генеральной уборкой в гараже? Ясно одно: коллекция собралась впечатляющая.

«Майбах», «кадиллак», «ламборгини», «роллс-ройс» и так далее - звучит как выдержка из большого толкового словаря рэпа. Стоимость такой коллекции превышает два миллиона долларов. Daily Mail пишет, что это приблизительная сумма, которая была вложена в автопарк. Ко всему прочему, Ким потратила внушительные средства на перекраску некоторых автомобилей. Теперь мы знаем, что яркая знаменитость предпочитает классику: все машины как на подбор серых оттенков. Ну и отметим, что на фоне огромного особняка Кардашьян коллекция выглядит еще более впечатляющей. Предлагаем просто взглянуть на фото.