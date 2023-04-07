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СМОТРИМ И СЛУШАЕМ ⟩ Эстонский рэпер nublu занят поисками идеальной женщины: что уже получилось?

Limon.ee
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Новый клип nublu
Новый клип nublu Фото: Kuvatõmmis muusikavideost

Рэпер nublu выпустил новую песню Don't Wake Me Up, а вместе с ней появилось музыкальное видео с потрясающими визуальными эффектами.

Новый трек рэпера nublu Don't Wake Up вышел вместе с музыкальным видео, и в нем исполнитель играет главного героя.

По словам автора, клип рассказывает о том, как мужчина живет один и пытается создать для себя идеальную женщину. Поскольку это оказывается невыполнимой миссией, одна из женщин лишает главного героя жизни.

Рэпер nublu.
Рэпер nublu. Фото: Kairi Killing

Продюсер и режиссер клипа Александр Токарев (агентство A Cube) признался, что съемки технически проходили сложно. "Наверное, самой трудоемкой частью было крепление женщин к потолку, - рассказал Токарев. - Мы думали, что справимся за полчаса, но на это ушло более трех часов. Ситуация осложнялась тем, что девушкам разрешалось находиться на потолке не более пяти минут за раз".

В общей сложности схемочный день длился около 18 часов.

Поклонники рэпера, которые уже слышали трек, считают, что он может стать хитом этого лета.

Этим летом вы можете увидеть nublu на сцене, например, на крупнейшем фестивале электронной музыки Beach Grind в Пярну 7 июля.

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