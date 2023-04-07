СМОТРИМ И СЛУШАЕМ ⟩ Эстонский рэпер nublu занят поисками идеальной женщины: что уже получилось?

Новый трек рэпера nublu Don't Wake Up вышел вместе с музыкальным видео, и в нем исполнитель играет главного героя.

По словам автора, клип рассказывает о том, как мужчина живет один и пытается создать для себя идеальную женщину. Поскольку это оказывается невыполнимой миссией, одна из женщин лишает главного героя жизни.

Рэпер nublu. Фото: Kairi Killing

Продюсер и режиссер клипа Александр Токарев (агентство A Cube) признался, что съемки технически проходили сложно. "Наверное, самой трудоемкой частью было крепление женщин к потолку, - рассказал Токарев. - Мы думали, что справимся за полчаса, но на это ушло более трех часов. Ситуация осложнялась тем, что девушкам разрешалось находиться на потолке не более пяти минут за раз".

В общей сложности схемочный день длился около 18 часов.

Поклонники рэпера, которые уже слышали трек, считают, что он может стать хитом этого лета.