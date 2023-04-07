ЗНАКОМСТВА В ИНТЕРНЕТЕ НЕСУТ ОПАСНОСТЬ ⟩ В 13 лет она пропала: это предупреждение всем родителям!

Эта история произошла в новогоднюю ночь 2001 года с тринадцатилетней девочкой по имени Алисия Козакевич. Это ужасное по своей сути преступление наглядно показывает, как могут быть опасны социальные сети и виртуальное общение с неизвестными людьми. Дети даже не задумываются, что по ту сторону экрана может находиться не их сверстник, а взрослый мужчина. Эта история преступления как раз об этом, рассказывает New York Post.