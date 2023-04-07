Алисии Козакевич было всего 13 лет, когда ее заманили на встречу с онлайн-хищником после восьми месяцев тщательного обхаживания. Ее похитили и подвергали жестокому обращению в течение четырех дней, и ФБР как раз вовремя спасло ее, пишет Elu24.
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ЗНАКОМСТВА В ИНТЕРНЕТЕ НЕСУТ ОПАСНОСТЬ ⟩ В 13 лет она пропала: это предупреждение всем родителям!
Эта история произошла в новогоднюю ночь 2001 года с тринадцатилетней девочкой по имени Алисия Козакевич. Это ужасное по своей сути преступление наглядно показывает, как могут быть опасны социальные сети и виртуальное общение с неизвестными людьми. Дети даже не задумываются, что по ту сторону экрана может находиться не их сверстник, а взрослый мужчина. Эта история преступления как раз об этом, рассказывает New York Post.