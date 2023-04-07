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Папарацци застали врасплох Джессику Альбу в бикини на пляже

Limon.ee
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Джессика Альба
Джессика Альба Фото: Danny Moloshok

41-летняя актриса не разочаровала фанатов, пишет Topnews.

Американскую актрису Джессику Альба папарацци подловили на пляже. 41-летняя артистка отдыхала на Гаваях в компании мужа и друзей и вовсе не планировала попасть в светские таблоиды.

Фотограф запечатлел Альбу в зеленом бикини. Артистка загорала в расслабленной позе, волосы ее были растрепаны морским бризом. В объектив попала фигура звезды, так сказать, без прикрас. Читатели портала Daily Mail восхитились фигурой актрисы, о чем написали в комментариях под материалом.

«Вау, она все еще выглядит прекрасно», – восхищались поклонники артистки.

Пользователи написали множество восторженных комментариев, заявляя, что очень приятно видеть «натуральных» звезд.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!

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