Папарацци застали врасплох Джессику Альбу в бикини на пляже

Американскую актрису Джессику Альба папарацци подловили на пляже. 41-летняя артистка отдыхала на Гаваях в компании мужа и друзей и вовсе не планировала попасть в светские таблоиды.

Фотограф запечатлел Альбу в зеленом бикини. Артистка загорала в расслабленной позе, волосы ее были растрепаны морским бризом. В объектив попала фигура звезды, так сказать, без прикрас. Читатели портала Daily Mail восхитились фигурой актрисы, о чем написали в комментариях под материалом.