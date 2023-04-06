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СМОТРИ ⟩ Жительницу Харьюмаа ждал очень неприятный сюрприз в упаковке сыра

Анналийза Кёсс
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

«Это действительно грустно, когда приходится буквально выбрасывать деньги в мусор из-за ошибки производителя», - сокрушается Лийс, которая случайно купила сыр, покрывшийся плесенью. По словам представителя Estover OÜ, плесень, скорее всего, возникла из-за бракованной упаковки, пишет Elu24.

«Я очень часто покупаю сыр, так как он один из самых любимых продуктов в нашей семье. Я не предпочитаю какого-либо производителя другому, обычно выбираю продукт, исходя из того, что сейчас по сниженной цене. В день покупки одним из товаров по акционной цене был сыр Estover Hiirte, который оказался в моей корзине. Я взяла упаковку, положила ее в корзину, расплатилась, а когда открыла дома, там была плесень», - говорит Лийс, которая в конце марта покупала продукты в Kiili Coop в Харьюмаа.

Поскольку она обычно не берет чеки в магазинах, не было возможности вернуть сыр обратно, так что вся упаковка просто полетела в помойку.

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