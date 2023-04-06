СМОТРИТЕ ФОТО ⟩ Женщина, которую друзья готовились хоронить, похудела на 166 килограммов: как она это сделала?

На фотографии слева Белинда Кара с самым большим весом, на снимке справа - так, как она выглядит сейчас.

Поскольку героиня этой истории имела большой избыточный вес, грубые замечания в ее адрес были вполне обычным делом. Однако, когда она похудела на 166 килограммов по состоянию здоровья, ей продолжали говорить гадости: вес неправильный. Несмотря на это, она не опускает голову и продолжает идти вперед полным ходом.