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СМОТРИТЕ ФОТО ⟩ Женщина, которую друзья готовились хоронить, похудела на 166 килограммов: как она это сделала?

Limon.ee
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На фотографии слева Белинда Кара с самым большим весом, на снимке справа - так, как она выглядит сейчас.
На фотографии слева Белинда Кара с самым большим весом, на снимке справа - так, как она выглядит сейчас. Фото: Instagram/@kara_belinda

Поскольку героиня этой истории имела большой избыточный вес, грубые замечания в ее адрес были вполне обычным делом. Однако, когда она похудела на 166 килограммов по состоянию здоровья, ей продолжали говорить гадости: вес неправильный. Несмотря на это, она не опускает голову и продолжает идти вперед полным ходом.

Грубые комментарии исходили в основном от взрослых. Если бы обзывающийся был ребенком, она бы поняла. Тем не менее, это тоже оставило бы неприятное ощущение, пишет Naine.

С избыточным весом с самого детства

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