Горькие и искренние слезы лились на слушании в Харьюском уездном суде, когда перед судом предстал Дмитрий Москалец, признавший себя виновным в убийстве своей жены. «Я все понял», - ответил мужчина со слезами на глазах, когда обвинение описало подробности преступления, пишет Elu24.
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ТЯЖЕЛЫЕ ВЗДОХИ, ИСКРЕННИЕ СЛЕЗЫ И РАСКАЯНИЕ ⟩ Дмитрий Москалец, убивший свою жену бутылкой водки, предстал перед судом
В четверг, 6 апреля, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Дмитрия Москалца обвинили в убийстве своей жены Галины Москалец в 2022 году. Согласно обвинительному заключению, мужчина 7-8 раз ударил жену стеклянной бутылкой по голове, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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