ТЯЖЕЛЫЕ ВЗДОХИ, ИСКРЕННИЕ СЛЕЗЫ И РАСКАЯНИЕ ⟩ Дмитрий Москалец, убивший свою жену бутылкой водки, предстал перед судом

В четверг, 6 апреля, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Дмитрия Москалца обвинили в убийстве своей жены Галины Москалец в 2022 году. Согласно обвинительному заключению, мужчина 7-8 раз ударил жену стеклянной бутылкой по голове, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ночь на 7 сентября 2022 года в 3:44 Дмитрий Москалец якобы позвонил в Центр Тревоги и сообщил, что Галина Москалец скончалась. Диспетчер спросила мужчину, откуда он это знает. «Ее сын Дима сообщил, что его мать умерла», - якобы ответил Москалец во время телефонного звонка в службу спасения.