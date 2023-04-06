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ТЯЖЕЛЫЕ ВЗДОХИ, ИСКРЕННИЕ СЛЕЗЫ И РАСКАЯНИЕ ⟩ Дмитрий Москалец, убивший свою жену бутылкой водки, предстал перед судом

Крислин Метсанурм
, репортер
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Дмитрий Москалец.
Дмитрий Москалец. Фото: Konstantin Sednev

Горькие и искренние слезы лились на слушании в Харьюском уездном суде, когда перед судом предстал Дмитрий Москалец, признавший себя виновным в убийстве своей жены. «Я все понял», - ответил мужчина со слезами на глазах, когда обвинение описало подробности преступления, пишет Elu24.

В четверг, 6 апреля, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Дмитрия Москалца обвинили в убийстве своей жены Галины Москалец в 2022 году. Согласно обвинительному заключению, мужчина 7-8 раз ударил жену стеклянной бутылкой по голове, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ночь на 7 сентября 2022 года в 3:44 Дмитрий Москалец якобы позвонил в Центр Тревоги и сообщил, что Галина Москалец скончалась. Диспетчер спросила мужчину, откуда он это знает. «Ее сын Дима сообщил, что его мать умерла», - якобы ответил Москалец во время телефонного звонка в службу спасения.

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