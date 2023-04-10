Пять лайфхаков от врача, как убрать из птицы, рыбы или мяса антибиотики и гормоны

Современная пищевая промышленность, естественно, в первую очередь направлена на получение прибыли от продажи своих продуктов. Поэтому широко применяются различные стимуляторы, повышающие урожайность, надои, набор веса скота, яйценоскости у птицы.
Но не все препараты, используемые при выращивании рыбы, птицы или скота в промышленных масштабах, безопасны для людей.
Среди самых обсуждаемых веществ, которые могут быть в животной пище, пальма первенства принадлежит, конечно, антибиотикам, различным видам гормонов и стимуляторов роста. Не менее опасны тяжелые металлы, токсины и инфекционные агенты. Многие считают, что сотни голов птицы, скота или тонны рыбы невозможно вырастить до существенных размеров без применения различных веществ — гормональных субстанций, стимуляторов роста и набора массы, специальных кормов с химическими добавками.
Любые добавки, которые остаются в мясе, особенно обладающие гормональной активностью, могут повышать риски различных патологий у человека, включая онкологические процессы, расстройства обмена веществ и нарушения репродуктивных функций у мужчин и женщин.
Эти препараты предназначены для предупреждения инфекционных заболеваний и риска гибели всего поголовья. Их используют во многих странах, промышленно разводящих скот и птицу.
Важно сразу уточнить: любые бактерии, которые могут попасть в сырые мясо, рыбу или птицу, вне зависимости от их устойчивости к антибиотикам при термической обработке (жарка, отваривание, тушение) уничтожаются.
Риска заражения опасными инфекциями через эти продукты не будет, если сырье правильно хранилось и затем готовилось в строгом соблюдении технологии. Но если с бактериями понятно, то можно ли вывести из мяса антибиотики или гормоны, если они туда все-таки попали?
Любые вакцины, которые используют при выращивании поголовья, относятся к неопасным или убитым вариантам возбудителя. Они стимулируют иммунную систему живого организма, создают антитела к инфекции и выводятся из тела. Это происходит на протяжении нескольких дней, остатки вводимого вещества уничтожает иммунная система. Для человека они не опасны.
Есть ряд полезных советов, которые могут помочь в устранении из мяса или птицы различных веществ, в том числе антибиотиков. Можно предварительно замочить мясо, птицу или рыбу в воде, обычной или минеральной, и выдержать около часа. Не стоит сразу готовить мясо после его покупки или размораживания. Можно добавить в воду немного соли или лимонного сока, это поможет «вытянуть» из мяса опасные соединения.