Пять лайфхаков от врача, как убрать из птицы, рыбы или мяса антибиотики и гормоны

Среди самых обсуждаемых веществ, которые могут быть в животной пище, пальма первенства принадлежит, конечно, антибиотикам, различным видам гормонов и стимуляторов роста. Не менее опасны тяжелые металлы, токсины и инфекционные агенты. Многие считают, что сотни голов птицы, скота или тонны рыбы невозможно вырастить до существенных размеров без применения различных веществ — гормональных субстанций, стимуляторов роста и набора массы, специальных кормов с химическими добавками.

К тому же животные, птицы и рыба, как и люди, могут страдать от вирусных, бактериальных и паразитарных инфекций. Заражение опасно для жизни популяции, для предупреждения эпидемий применяются различные препараты с антибактериальными, противовирусными компонентами, вакцины или сыворотки.