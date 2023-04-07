Семь вещей, которые никогда нельзя класть в микроволновую печь

Узнайте, что именно нельзя ставить в микроволновку.

Ничего

Не оставляйте микроволновку включенной, когда в ней ничего нет. Выключайте сразу, как только вынули стакан или тарелку. Без каких-либо продуктов внутри, способных поглотить микроволны, магнетрон (по сути генератор СВЧ) начинает поглощать их сам. Микроволновка может вспыхнуть от этого или испортиться.

Продукты нагреваются под действием микроволн примерно по такому же принципу, как наши ладони, когда мы быстро трем их друг о друга.

Замороженное мясо

Многие хозяйки разогревают замороженное мясо в микроволновке, чтобы ускорить процесс его дальнейшего приготовления. Это не совсем безопасно, и может спровоцировать размножение болезнетворных бактерий, так как в микроволновой печи процесс происходит неравномерно. На самом деле микроволны работают только на поверхностном слое, не проникая глубже, чем на 3 см. Остальное тепло передается продукту за счет теплопроводности, то есть еда сама себя нагревает.

Перец

Если включить микроволновку на полную мощность, перец может взорваться, как и яйцо, и заполыхать в придачу. Другая проблема - это вещество капсаицин, которое делает перец остреньким и жгучим. При нагревании в микроволновой печи капсаицин превращается в аэрозоль, который может сработать, как газовый баллончик, если вы откроете дверцу микроволновой печи. Вывод: если уж и готовить что-то с острым перцем, то лучше в духовом шкафу или на плите.

Бумажные пакеты