Голливудская актриса Ребел Уилсон вместе с невестой из Латвии показала новорожденную дочь

В соцсетях Ребел Уилсон поделилась впечатлениями от отдыха на Карибских островах. На фото и видео появляется не только ее невеста, латвийский дизайнер Рамона Агрума, но и дочь.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума. Фото: Instagram/rebelwilson

Ранее всемирно известная актриса и комик Ребел Уилсон, состоящая в отношениях с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой, призналась в интервью для подкаста Life Uncut, что семья ее возлюбленной неохотно поддерживает романтические отношения между женщинами. Уилсон рассказала о том времени, когда она обнародовала свои отношения, сказав, что ее семья очень поддерживала ее. С другой стороны, семья Рамоны не была так терпима, поэтому ее возлюбленной было труднее рассказать об их отношениях.

Ребел сделала каминг-аут в июне прошлого года, написав в социальных сетях: «Я всегда думала, что ищу диснеевского принца... но, возможно, на самом деле мне нужна была диснеевская принцесса».

В ноябре прошлого года Ребел Уилсон стала мамой. «Я с гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, которая родилась на прошлой неделе с помощью суррогатной матери», - написала актриса.

Рамона Агрума живет в Лос-Анджелесе и является основателем экологически чистого бренда одежды Lemon Ve Limon. Кроме того, известно, что она является послом бренда Bee Goddess Jewellery, а также состоит в волонтерской организации, которая поддерживает детские учреждения.