Чт, 6.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Похудеть к лету - это как заставить человека без ноги бегать»: 5 советов от эстонского нутрициолога

Limon.ee
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

«Если ешь булки - то получай уже от этого удовольствие». Эстонский нутрициолог Катрин Шейн рассказала, как не худеть к лету, а быть стройной всегда. «Главное - не кусочничать. Кофе с молоком это тоже еда, а кофе с молоком и печенька - это уже обед».

Катрин Шейн, нутрициолог, поделилиась с читателями портала Limon.ee главными секретами здорового похудения. По ее мнению, путь к здоровому образу жизни и правильному питанию не такой дорогой, как об этом принято думать. 

«Это большая иллюзия думать, что здоровый образ жизни - это дорого. Индустрия социальных сетей создала вокруг ЗОЖ много мифов и заблуждений. На самом деле правильному питанию можно следовать и с помощью самых простых продуктов питания, доступных по стоимости трав, специй, а для приятного дополнения к вашему образу жизни всегда доступны улица, леса, пляжи, свежий воздух».

Катрин напоминает, что такие привычки, как прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и здоровый сон не требует финансовых затрат, а самое главное и доступное правило здорового образа жизни - эффективный тайм-менджмент. Грамотно спланированный день в разы снимает с человека стрессовую нагрузку.

«Стресс может быть не только эмоциональным, но и физическим».

«Если эмоциональный стресс люди еще умеют замечать, то физический стресс очень часто игнорируется», - говорит Катрин, приводя в пример основные составляющие физического стресса.

  • дефицит витамимна D
  • дефицит движения 
  • большое количество кофе 
  • плохой сон

Физический стресс усиливает нагрузку от эмоционального стресса и способность человека в качественном решении ежедневных задач, а также экстренных ситуаций – снижается.

Так, например, по словам Катрин, эмоциональные «зажоры» только в моменте делают человеку хорошо, но в долгосрочной перспективе отномают у человека много энергии и сил, тем самым усугубляя его эмоциональное и физическое состояние. 

Стресс. Иллюстративное фото.
Стресс. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

– Как есть булки и не толстеть?

– Наслаждаться этим. Если человек продолжает есть мучное, то лучшее время для этого в промежутке с 13 до 16 часов. Самое важное - есть булки без сыра и мяса, и обязательно добавлять больше зелени и овощей в свой рацион. Желательно булки не запивать никакими напитками в течение 30 минут, иначе они будут еще хуже усваиваться и это будет создавать еще больший дискомфорт. Лучшее тесто - на закваске. 

Кстати, а к сладким булкам доабвляйте корицу, так как она контролирует уровень сахара.

Диета. Иллюстративное фото.
Диета. Иллюстративное фото. Фото: Yuriy Maksymiv/Shutterstock

– От кофе толстеют?

– Толстеют от кофе с кармельным сиропом, орешками и взбитыми сливками. 

Если пить не более 2 чашек в день и запивать обязательно водой, то кофе будет способствовать снижению веса, или его поддержанию.

Важно пить кофе отдельно от любого жевательного продукта.

– Есть один раз в день - полезно?

Если у человека  более чем 10-15 лишних килограмм, то данная стратегия питания будет не эффективна, потому что обменные процессы в организме нарушены и при малом количестве приемов пищи организм будет только запасать жиры.

Если же у человека небольшой лишний вес и он хочет оздоровиться, то питание один, два раза в день является идеалной стратегией на сегодняшний день.

Тем, кто хочет избавиться от семи до десяти килограмм стоит начать с двух-трехразового питания.

«Главное - не кусочничать. Кофе с молоком это тоже еда. Кофе с молоком и печенька - это уже обед». 

Диета. Иллюстративное фото
Диета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

5 главных советов от Катрин Шейн, чтобы начать свой путь к здоровому похудению.

1) Осознать свой уровень и не пытаться прыгнуть выше своих возможностей. 

2) Понять первопричину - зачем это нужно конкретно вам.

3) Не исключать, а добавлять.

Например: если вы не привыкли ложиться спать в 21:00, не пытайтесь заставить себя лечь в это время - начните потихоньку убавлять минуты, убирать потребление гаджетов добавлять спокойную музыку. Если вы привыкли есть бутерброды, начните добавлять зелень и овощи к ним.

4) Режим питания как первый шаг.

5) Делать то, что нравится и доставляет удовольствие.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх