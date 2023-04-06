«Если ешь булки - то получай уже от этого удовольствие». Эстонский нутрициолог Катрин Шейн рассказала, как не худеть к лету, а быть стройной всегда. «Главное - не кусочничать. Кофе с молоком это тоже еда, а кофе с молоком и печенька - это уже обед».
«Похудеть к лету - это как заставить человека без ноги бегать»: 5 советов от эстонского нутрициолога
Катрин Шейн, нутрициолог, поделилиась с читателями портала Limon.ee главными секретами здорового похудения. По ее мнению, путь к здоровому образу жизни и правильному питанию не такой дорогой, как об этом принято думать.
«Это большая иллюзия думать, что здоровый образ жизни - это дорого. Индустрия социальных сетей создала вокруг ЗОЖ много мифов и заблуждений. На самом деле правильному питанию можно следовать и с помощью самых простых продуктов питания, доступных по стоимости трав, специй, а для приятного дополнения к вашему образу жизни всегда доступны улица, леса, пляжи, свежий воздух».
Катрин напоминает, что такие привычки, как прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и здоровый сон не требует финансовых затрат, а самое главное и доступное правило здорового образа жизни - эффективный тайм-менджмент. Грамотно спланированный день в разы снимает с человека стрессовую нагрузку.
«Стресс может быть не только эмоциональным, но и физическим».
«Если эмоциональный стресс люди еще умеют замечать, то физический стресс очень часто игнорируется», - говорит Катрин, приводя в пример основные составляющие физического стресса.
- дефицит витамимна D
- дефицит движения
- большое количество кофе
- плохой сон
Физический стресс усиливает нагрузку от эмоционального стресса и способность человека в качественном решении ежедневных задач, а также экстренных ситуаций – снижается.
Так, например, по словам Катрин, эмоциональные «зажоры» только в моменте делают человеку хорошо, но в долгосрочной перспективе отномают у человека много энергии и сил, тем самым усугубляя его эмоциональное и физическое состояние.
– Как есть булки и не толстеть?
– Наслаждаться этим. Если человек продолжает есть мучное, то лучшее время для этого в промежутке с 13 до 16 часов. Самое важное - есть булки без сыра и мяса, и обязательно добавлять больше зелени и овощей в свой рацион. Желательно булки не запивать никакими напитками в течение 30 минут, иначе они будут еще хуже усваиваться и это будет создавать еще больший дискомфорт. Лучшее тесто - на закваске.
Кстати, а к сладким булкам доабвляйте корицу, так как она контролирует уровень сахара.
– От кофе толстеют?
– Толстеют от кофе с кармельным сиропом, орешками и взбитыми сливками.
Если пить не более 2 чашек в день и запивать обязательно водой, то кофе будет способствовать снижению веса, или его поддержанию.
Важно пить кофе отдельно от любого жевательного продукта.
– Есть один раз в день - полезно?
Если у человека более чем 10-15 лишних килограмм, то данная стратегия питания будет не эффективна, потому что обменные процессы в организме нарушены и при малом количестве приемов пищи организм будет только запасать жиры.
Если же у человека небольшой лишний вес и он хочет оздоровиться, то питание один, два раза в день является идеалной стратегией на сегодняшний день.
Тем, кто хочет избавиться от семи до десяти килограмм стоит начать с двух-трехразового питания.
«Главное - не кусочничать. Кофе с молоком это тоже еда. Кофе с молоком и печенька - это уже обед».
5 главных советов от Катрин Шейн, чтобы начать свой путь к здоровому похудению.
1) Осознать свой уровень и не пытаться прыгнуть выше своих возможностей.
2) Понять первопричину - зачем это нужно конкретно вам.
3) Не исключать, а добавлять.
Например: если вы не привыкли ложиться спать в 21:00, не пытайтесь заставить себя лечь в это время - начните потихоньку убавлять минуты, убирать потребление гаджетов добавлять спокойную музыку. Если вы привыкли есть бутерброды, начните добавлять зелень и овощи к ним.
4) Режим питания как первый шаг.
5) Делать то, что нравится и доставляет удовольствие.