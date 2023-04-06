«Похудеть к лету - это как заставить человека без ноги бегать»: 5 советов от эстонского нутрициолога

– Наслаждаться этим. Если человек продолжает есть мучное, то лучшее время для этого в промежутке с 13 до 16 часов. Самое важное - есть булки без сыра и мяса, и обязательно добавлять больше зелени и овощей в свой рацион. Желательно булки не запивать никакими напитками в течение 30 минут, иначе они будут еще хуже усваиваться и это будет создавать еще больший дискомфорт. Лучшее тесто - на закваске.