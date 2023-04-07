Похудеть за выходные: как сбросить от 500 граммов до полутора лишних кило?

Удивительно, но факт: если мы выполняем одни и те же движения в качестве тренировки или игры, мы теряем разное количество калорий. Возможно, все дело в хорошем настроении и эндорфинах, но когда мы занимаемся каким-либо видом активности в удовольствие, в качестве развлечения или хобби, в итоге мы сбрасываем больше лишнего жира. Так что устройте танцевальную вечеринку, или сразитесь с друзьями в бадминтон, или устройте турнир в вышибалы с детьми – словом, выбирайте любую подвижную игру и посвящайте ей хотя бы два часа. Сброшенные полкило лишнего веса гарантируем!