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Похудеть за выходные: как сбросить от 500 граммов до полутора лишних кило?

Limon.ee
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Похудеть за выходные? Это реально. Иллюстративное фото
Похудеть за выходные? Это реально. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Не бойтесь: голодать или изнурять себя на тренировке не придется! Тем не менее, вы можете получить ощутимый результат.

Результаты исследования, в котором приняли участие 11 тысяч добровольцев, показали: в выходные дни мы набираем дополнительные 200-400 калорий по сравнению с будними днями и, соответственно, прибавляем в весе. Причины просты и понятны: переедание, недостаток движения, прием алкоголя и выбор более калорийных блюд. Но у нас есть несколько советов, которые помогут не только не набрать лишний вес, но и сбросить уже запасенный.
 
Играйте

Удивительно, но факт: если мы выполняем одни и те же движения в качестве тренировки или игры, мы теряем разное количество калорий. Возможно, все дело в хорошем настроении и эндорфинах, но когда мы занимаемся каким-либо видом активности в удовольствие, в качестве развлечения или хобби, в итоге мы сбрасываем больше лишнего жира. Так что устройте танцевальную вечеринку, или сразитесь с друзьями в бадминтон, или устройте турнир в вышибалы с детьми – словом, выбирайте любую подвижную игру и посвящайте ей хотя бы два часа. Сброшенные полкило лишнего веса гарантируем!

Отоспитесь

Недостаток сна – одна из главных причин лишнего веса. Во-первых, когда мы спим мало, мы не вырабатываем достаточно мелатонина – гормона, который регулирует циркадные ритмы и наш обмен веществ. А, во-вторых, не выспавшись, мы обычно едим больше, чем нужно, и отдаем предпочтение более калорийным блюдам. Так что разрешите себе поспать вволю в субботнее и воскресное утро – это полезно не только для здоровья, но и для фигуры.

Приготовьте себе правильные завтраки

Еще один способ сбросить немного лишнего веса – правильно позавтракать. Если завтрак будет состоять из белковых продуктов, из свежих овощей и фруктов, а также из сложных углеводов, вы позже проголодаетесь и меньше съедите за обедом. Кроме того, правильный завтрак, съеденный в первый чай после пробуждения, стимулирует обмен веществ и мы сжигаем лишний жир буквально ничего для этого не делая.

Откажитесь от алкоголя

Даже один бокал легкого вина может свести на нет все ваши попытки похудеть. Во-первых, алкоголь калориен сам по себе, во-вторых, он стимулирует аппетит, а, в-третьих, употребление алкоголя – самый простой способ замедлить свой обмен веществ. Пейте в течение выходных только безалкогольные напитки (лучше всего – просто воду) – и здоровье сохраните, и похудеете.

Займитесь йогой

Или выберите любой другой способ снятия стресса. В течение рабочей недели мы и в обычное время испытываем серьезные психологические перегрузки, а сейчас, в период пандемии, и подавно. Между тем стрессовый гормон кортизол – один из главных виновников «немотивированного» набора веса, когда мы вроде бы не едим ничего лишнего, а все равно поправляемся. Посвятите часть выходных настоящему глубокому отдыху и расслаблению – полезно и для здоровья, и для фигуры.

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