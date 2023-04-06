ШОК ВИДЕО ⟩ МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности

«Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать: я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четверых за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...»