Вот уже больше двух недель певица МакSим и ее сорванные концерты — одна из главных тем для обсуждения в СМИ. Какие только домыслы ни публиковали в Сети и какие версии ни выдвигали зрители: болезнь, усталость, алкогольное опьянение и даже беременность, пишет Super.
ШОК ВИДЕО ⟩ МакSим застали в баре с кальяном и бутылкой после скандальных концертов и слухов о беременности
Сегодня артистка вышла на связь с поклонниками и заявила, что все хорошо, а ее состояние во время последнего концерта в Твери (тогда она с трудом стояла на ногах и не справлялась с вокалом) вызвано совмещением несовместимого: «работой и курсом лечебных процедур». Помимо этого певица заявила о переносе следующих выступлений в рамках тура «Я буду жить». И пока фанаты бьют тревогу и требуют, чтобы артистке дали отдохнуть, журналисты решили сами выяснить, что происходит с МакSим.
Представитель СМИ застал певицу средь бела дня (в 15 часов) в кальян-баре сети Мята Lounge. Нет, у артистки не была назначена рабочая встреча: в заведении она отдыхала одна. Когда на столе исполнительницы (которая, напомним, полтора месяца боролась за свою жизнь с поражением легких в 75 процентов) появился кальян, мы до последнего верили, что она заказала его не себе. Однако вскоре Марина взяла трубку в руки и принялась, как выражается молодежь, парить.
Но и это еще не все. Дело в том, что в заведении из алкогольных напитков представлены только пиво и сидр, поэтому МакSим заказала себе лимонад. Спустя буквально 20 минут на помощь певице подоспел личный водитель, который заботливо принес ей пакет с бутылкой, содержимое которой было похоже на алкоголь. После этого артистка положила пару кубиков льда в стакан и наполнила его жидкостью из бутылки из принесенного пакета. Надеемся, беременность исполнительницы хита «Знаешь ли ты» лишь плод бурного воображения прессы и поклонников.
Напомним, в 2020 году артистка ушла в бессрочный отпуск, а чуть позже публично призналась в том, что причина тому — проблемы с алкоголем. Марина рассказала журналистам, что после ДТП в 2019 году она стала злоупотреблять спиртным и не могла остановиться. Пристрастие певицы, по ее словам, тогда дважды доводило ее до реанимации и чуть не убило.
«Да, я пила. Я не сразу объявила о своем уходе, рвалась в бой, но последствия аварии давали о себе знать: я уже не могла встать с кровати. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниям. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четверых за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало. Я спасалась спиртным эмоционально и физически...»