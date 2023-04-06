Сегодня в передаче «Südamesoov» на Kanal2 расскажут об аутистах, и о том, с какими проблемами сталкиваются их семьи и опекуны. 23-летняя Брита помогает подросткам с аутизмом справляться с трудностями. В то же время она учится на работника по уходу, помогает бездетным семьям в качестве донора яйцеклетки и присматривает за двумя мальчиками с аутизмом.
СИНЯКИ – ЧАСТЬ РАБОТЫ ⟩ 23-летняя жительница Эстонии помогает аутистам, а также бездетным семьям в качестве донора
Поскольку Брита старается помочь всем нуждающимся, близкие ей люди начали беспокоиться, что в какой-то момент добрая помощница может перегореть.
В свои 19 лет Брита уже работала с людьми, которые нуждались в эмоциональной поддержке и попали в беду. Бриту не останавливали их трудные и болезненные истории. В Тарту она учится на работника по уходу. Одно время она работала в круглосуточных сменах в доме-интернате Раквере Лилле, где ухаживала за подростками с аутизмом. Эти молодые люди выше ростом, чем миниатюрная Брита, и часто бывают агрессивными. Поэтому синяки – это часть работы Бриты.
Брита переживает, что профессия сиделки непопулярна среди молодежи. В Эстонии много семей с детьми с особыми потребностями. Брита видит, что им нужны преданные своему делу помощники и сиделки. Брита по собственной инициативе помогает Марьяне и Теэту, у которых оба сына страдают аутизмом. Они нуждаются в постоянном присмотре и уходе. Но семья Бриты опасается, что молодая помощница взяла на себя слишком большую нагрузку и может перегореть.
Передачу «Südamesoov» смотрите сегодня вечером на Kanal 2 в 20:00.