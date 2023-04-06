Полнолуние в Весах: какие испытания принесет Розовая Луна 6 апреля и чем она опасна для женщин

На этот раз апрельское полнолуние окажется эмоционально сложным для прекрасных дам. Вместе с астрологом Лайф выяснил, что можно и чего нельзя делать в пасхальное полнолуние 6 апреля 2023 года.
На этот раз Луна станет абсолютно круглой в 7:34 по московскому времени. А значит, что энергетика планеты особенно сильно повлияет на начало и середину рабочего дня. Уже с позднего вечера 5 апреля многие женщины могли заметить изменения в настроении. Появились раздражительность, неудовлетворённость внешностью и желание поскандалить с партнёром. Есть риск, что и весь день пройдёт на нервах. Но почему? Это объясняется положением светила относительно зодиаков и других планет.
Розовая Луна: как повлияет на все знаки Зодиака
Полнолуние 6 апреля пройдет в знаке зодиака Весы. В дни Розовой Луны, рассказывает астролог Елена Нолари, мы будем испытывать тягу к равновесию и гармонии, к своему истинному я. Не стоит бояться быть тем, кто вы есть на самом деле.
«Положение Урана по отношению к Луне в этот день даст стремление к освобождающим переменам. Если что-то давно тяготит вас, вы можете почувствовать импульсивное желание сбросить эти оковы. Кроме того, этот день хорошо подходит для того, чтобы залечить эмоциональные раны прошлого, простить и отпустить обиды», - говорит астролог Елена Нолари.
Почему полнолуние 6 апреля 2023 года называют Розовым
Полнолуние, выпавшее в этом году на 6 апреля, ещё называют Розовой Луной. Это время, когда растения набирают силу и распускаются первые весенние цветы, а птицы и животные возвращаются из мест зимовки. Время возрождения, новых надежд на лучшее, создания новых отношений.
Но в других культурах можно встретить и иные названия полнолуния 6 апреля: Пионовая Луна, Луна Роста, Пасхальная Луна, Цветочная Луна, Урожайная Луна и Луна Охотника.
Как вести себя в пасхальное полнолуние 6 апреля
Что нужно сделать, чтобы пережить день без особых неудач и потерь? По словам астролога, в первую очередь в период Розовой Луны стоит проявить гибкость и непредвзятость мышления. Тогда полнолуние 6 апреля пройдёт весьма благоприятно.
«Быть первым - прекрасно, но иногда стоит ощутить себя частью чего-то большего, семьи, коллектива, общины. Это дни, когда наше окружение сильно влияет на нас, поэтому хорошо заранее спланировать то, где и с кем вы хотите провести день полнолуния», - говорит Елена Нолари.
Что крайне нежелательно делать 6 апреля в Цветочную Луну
Особое внимание стоит обратить на здоровье мочевыделительной системы и кожи, эти органы во время полнолуния 6 апреля окажутся особенно уязвимыми. Не стоит в этот день есть вредную пищу и пить напитки с кофеином. Полезно посидеть на диете, ограничить потребление сахара.
Во время Пасхальной Луны не рекомендуется проводить несрочные операции или медицинские манипуляции, ходить в салон красоты и встревать в конфликты. Постарайтесь не ругаться матом, не спорить с любимыми и близкими людьми и откажитесь от сплетен.
Полнолуние 6 апреля 2023 года: что делать можно и нужно
Поэтому 6 апреля в Розовую Луну можно попробовать улучшить свою жизнь. Например, записав в тетрадь или блокнот свои страхи, чтобы избавиться от них. Поставить конкретные задачи и наполниться вдохновением для их исполнения. В полнолуние следует по возможности украсить квартиру свежими цветами розовых оттенков. Так вы наполните свой дом энергетикой Луны, которая поможет прийти к гармонии и наладить личную жизнь.