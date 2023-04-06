Полнолуние в Весах: какие испытания принесет Розовая Луна 6 апреля и чем она опасна для женщин

На этот раз Луна станет абсолютно круглой в 7:34 по московскому времени. А значит, что энергетика планеты особенно сильно повлияет на начало и середину рабочего дня. Уже с позднего вечера 5 апреля многие женщины могли заметить изменения в настроении. Появились раздражительность, неудовлетворённость внешностью и желание поскандалить с партнёром. Есть риск, что и весь день пройдёт на нервах. Но почему? Это объясняется положением светила относительно зодиаков и других планет.

Розовая Луна: как повлияет на все знаки Зодиака