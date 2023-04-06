Стилист назвала самый распространенный миф о волосах, в который верят «женщины в возрасте»

50-летняя основательница лондонского салона красоты Inanch London, британский стилист Инанч Эмир в комментарии изданию Express объяснила, почему многие эксперты утверждают, что женщинам в возрасте не стоит носить длинные волосы.
Эмир назвала это «мифом, в который не стоит верить женщинам в возрасте». По словам стилиста, он возник из-за того, что волосы с возрастом становятся тонкими и ломкими, поэтому многие предпочитают отказаться от длины в пользу коротких стрижек, пишет Gordonua.
Стилист отметила, что если правильно ухаживать за волосами, то можно позволить себе длинные локоны в любом возрасте. Эмир подчеркнула, что качество волос гораздо важнее их возраста.
Эксперт посоветовала женщинам в возрасте собирать свои длинные волосы в конский хвост на макушке, так как он не только выглядит «эффектно и опрятно», но и будет выполнять своего роду функцию «подтяжки лица».