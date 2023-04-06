Зарплата Санны Марин понизится более чем на пятьдесят процентов

Заявление Санны Марин, которое она сделала 5 апреля, также означает, что ее доход значительно уменьшится по сравнению с тем, каким он был в течение 3,5 лет ее пребывания на посту премьер-министра.

На посту премьер-министра Финляндии зарплата Санны Марин составляла 16862,50 евро в месяц, а в качестве депутата парламента она снизится на 55,6% и составит 7494 евро в месяц, сообщает iltalehti.fi.

Sydämellinen kiitos kaikille äänestäneille ❤️ pic.twitter.com/eehsJ7KNif — Sosialidemokraatit (@Demarit) April 2, 2023

Резкое падение дохода немного смягчится за счет безналогового пособия члена парламента, которое для избранных от округа Пирканмаа составляет 1315,75 или 1809,15 евро в месяц, в зависимости от того, есть ли у депутата второй дом в столичном регионе.

Будучи премьер-министром, Санна Марин имела право лишь на половину не облагаемого налогом пособия, но в качестве обычного депутата она сможет получать всю сумму, если пожелает. Пособие перечисляется на счет депутата каждый месяц вместе с обычной зарплатой.

Зарплата Санны Марин как члена парламента увеличится, если она будет назначена председателем или заместителем председателя парламентского комитета.

После поражения на выборах в Финляндии бывшая премьер-министр Санна Марин объявила о своем уходе с поста лидера финских социал-демократов. Она не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в качестве лидера партии на партийной конференции в сентябре, заявила 37-летняя Санна Марин в Хельсинки через день после официального вступления Финляндии в НАТО. Это решение созрело после подсчета результатов парламентских выборов в воскресенье.

По словам Марин, это были трудные годы, но теперь у нее появилась возможность отойти от дел. Тем не менее, она будет вести переговоры об участии своей партии в правительстве.