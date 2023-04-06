В Таллине выступит украинская рок-группа «Пошлая Молли»

5 мая на сцене ночного клуба Cathouse состоится большой концерт украинской группы «Пошлая Молли», сообщает портал balticevents.info. Выступление пройдет в рамках концертного тура по странам Европы.
«Пошлая Молли» - украинская поп-панк-группа, основанная музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. Группа является одним из самых ярких представителей синти-панка в Украине, совмещая поп-панк с электронной музыкой.
Группа основана в 2016-м году. За годы существования коллектива музыканты выпустили 5 альбомов и сняли 10 клипов, которые суммарно собрали более 80 миллионов просмотров на Youtube.
Музыканты в Таллине представят песни из нового альбома, а также исполнят свои популярные работы.