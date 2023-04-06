СМЕЛО ⟩ Модель плюс-сайз Эшли Грэм поделилась откровенными снимками с необычных ракурсов

Лавандовый купальник с высокой талией появился на модели не случайно, он из новой коллекции Эшли Грэм, созданной в коллаборации с брендом Knix. Заметим, что у девушки талант к продвижению: купальника в кадре ей показалось мало. В руках блогерши продукт еще одних партнеров – сыворотка для тела от St.Tropez.

Пожалуй, любую другую звезду уже бы раскритиковали за огульную рекламу, но не Эшли. Видимо, у подписчиков к такому уже сформировался иммунитет: в комментариях – 100% любовь фанатов. Они вновь и вновь благодарят супермодель за то, что она не ретуширует кадры. «В этом мире, где все хотят идеально стройное тело без растяжек, целлюлита и несовершенств, она реальна, и я ценю это», – написал комментатор. Похоже, девушке пора записывать курс по продвижению личного бренда в социальных сетях.