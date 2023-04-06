СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Женщина с самыми большими в мире губами и дальше будет делать инъекции

Женщина рассказала, что она недавно сделала инъекции в скулы и несколько уколов по увеличению губ. Она продолжает сетовать, что ее губы и скулы еще недостаточно большие.

«Я продолжаю увеличивать скулы, поскольку хочу достичь того же »вау-эффекта« и хочу, чтобы они были такими же огромными, как мои губы», — говорит Андреа.

Женщина также призналась, что ее личная жизнь сейчас непростая, а потому она бы хотела найти партнера. Андреа добавляет, что ей постоянно пишут мужчины со всего мира и приглашают на встречу, однако она не соглашается.

«Я не знаю точного количества предложений руки и сердца, но за эти годы их было сотни. С тех пор, как я изменила свою внешность, их стало гораздо больше. Почти каждый день я получаю частные сообщения в Интернете от разных мужчин, которые делают мне предложение. Это делает меня очень счастливой, потому что я чувствую, что есть люди, которые похожи на меня. Некоторые мужчины даже злятся из-за того, что я не живу с ними», - говорит она.