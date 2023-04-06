Три вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреля

Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением и как привлечь удачу в дом в большой праздник рассказывает glavred.info.
6 апреля важный день в церковном календаре. В большой православный праздник Благовещения 7 апреля не принято работать, поэтому все неотложные дела нужно было завершить накануне.
Верили, что перед Благовещением из дома нужно было выбросить старые букеты вербы, одежду и всю битую посуду.
Обязательным было убрать весь дом от пыли и грязи. Также было принято освещать семена перед посадкой.
Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением
Нельзя работать после обеда. Все начатые дела нужно успеть до 15 часов.
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя ругаться и обижать людей.
Нельзя отказывать в помощи людям.
Приметы на 6 апреля
Если дом 6 апреля убран, то большое благо придет после Благовещения.
Если сегодня роса или дождь, то будет обильный урожай зерновых, сено можно заготовить много.
Если пойдет снег, то можно ждать много гречихи.