Три вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреля

Верили, что перед Благовещением из дома нужно было выбросить старые букеты вербы, одежду и всю битую посуду.

Обязательным было убрать весь дом от пыли и грязи. Также было принято освещать семена перед посадкой.

Что нельзя делать 6 апреля перед Благовещением

Нельзя работать после обеда. Все начатые дела нужно успеть до 15 часов.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя ругаться и обижать людей.

Нельзя отказывать в помощи людям.

Приметы на 6 апреля

Если дом 6 апреля убран, то большое благо придет после Благовещения.

Если сегодня роса или дождь, то будет обильный урожай зерновых, сено можно заготовить много.

Если пойдет снег, то можно ждать много гречихи.