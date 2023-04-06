Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

Женское нижнее белье в наше время имеет разнообразные стиль и дизайн и изготавливается из различных материалов. Отличаются разнообразием также модели мужского нижнего белья. Но независимо от модели все такие вещи требуют осторожности и деликатности в уходе. Поэтому стоит знать заранее, как правильно стирать нижнее белье в стиральной машине и вручную.

В первую очередь стоит учитывать ряд основных правил. Перед стиркой любого белья нужно ознакомиться с информацией на ярлычке, где производитель указывает ключевые рекомендации к уходу. Как и всю другую одежду, нижнее белье также стоит сортировать по цветам перед стиркой. Также не стоит класть в стиральную машинку вместе изделия из натуральной и синтетической ткани, ведь у них разные требования к стирке.

Важно наполнять барабан лишь наполовину и вместе с бельем не класть вещи, которые могут его повредить – например, изделия с молниями, различными застежками или другими опасными для нежной ткани элементами.

Тонкое и деликатное нижнее белье стоит стирать в специальных мешочках, которые защитят его от повреждения. Моющее средство стоит подбирать со всей ответственностью – это должен быть либо специализированный гель или порошок, либо порошок для стирки детской одежды. Жидкие гели в этом случае будут лучше, чем порошок, ведь они лучше выполощутся.