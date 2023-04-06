В самолете пара занялась сексом: отказались остановиться даже после просьбы стюардессы

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Стюардесса на условиях анонимности рассказала, что работать на борту самолетов очень сложно, ведь бывают агрессивные пассажиры, которые могут травмировать или грубо нарушают дисциплину.

Бортпроводник вспомнила историю, как во время полета пара начала заниматься сексом на заднем ряду кресел. Даже когда их поймали, они не остановились. «Их даже не смутило, что их застали за этим занятием», - сказала стюардесса.

Другой случай произошел, когда мужчина начал во время полета смотреть порно и мастурбировать.

«В конце концов он начал раздеваться и помочился на себя, и тогда члены экипажа решили, что нужно его задержать. Они пытались отмыть его и одеть», - вспоминает женщина.

Она говорит, что когда пассажиры не занимаются сексом друг с другом, они пристают к персоналу авиакомпании, пассажиры могут бросить еду или выпивку в бортпроводника.