ФОТО ⟩ Обнаженная Моника Беллуччи снялась для глянца

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в последнее время постоянно появляется на обложках модного глянца в самых откровенных образах. На этот раз Моника позировала для журнала Numero.

При этом 58-летняя знаменитость решила не размениваться на мелочи и разделась полностью. На фото Моника лежит обнаженная, прикрывая рукой левую грудь.

Весь вид Беллуччи выражает томную негу: ее волосы распущены, глаза опущены, а поза излучает спокойствие.