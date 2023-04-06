ФОТО ⟩ Обнаженная Моника Беллуччи снялась для глянца

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в последнее время постоянно появляется на обложках модного глянца в самых откровенных образах. На этот раз Моника позировала для журнала Numero.
При этом 58-летняя знаменитость решила не размениваться на мелочи и разделась полностью. На фото Моника лежит обнаженная, прикрывая рукой левую грудь.
Весь вид Беллуччи выражает томную негу: ее волосы распущены, глаза опущены, а поза излучает спокойствие.
Позже Беллуччи опубликовала пост, в котором рассказала, что данный снимок посвящен итальянскому фотографу и модели Тине Модотти. Она умерла в возрасте 45 лет в Мексике.