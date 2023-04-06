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ФОТО ⟩ Обнаженная Моника Беллуччи снялась для глянца

Limon.ee
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Моника Беллуччи
Моника Беллуччи Фото: Laurent VU

58-летняя звезда до сих пор поражает воображение поклонников, пишет Topnews.

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в последнее время постоянно появляется на обложках модного глянца в самых откровенных образах. На этот раз Моника позировала для журнала Numero.

При этом 58-летняя знаменитость решила не размениваться на мелочи и разделась полностью. На фото Моника лежит обнаженная, прикрывая рукой левую грудь.

Весь вид Беллуччи выражает томную негу: ее волосы распущены, глаза опущены, а поза излучает спокойствие.

Позже Беллуччи опубликовала пост, в котором рассказала, что данный снимок посвящен итальянскому фотографу и модели Тине Модотти. Она умерла в возрасте 45 лет в Мексике.

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