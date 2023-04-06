8 сложных вопросов на собеседовании, к которым можно и нужно подготовиться заранее

Рекрутеры придумывают все новые тесты и испытания, такие, что даже профессионалы своего дела могут растеряться и не пройти собеседование. Как минимум на эти восемь вопросов ответ нужно знать заранее, это повысит шансы на трудоустройство. И помните, у вас с рекрутером общая задача – закрыть вакансию, поэтому сильно волноваться не стоит, пишет Super.
Задают этот вопрос совсем не для того, чтобы вас смутить и отправить на собеседование к конкурентам. Представитель потенциального работодателя хочет знать, насколько вы осведомлены о деятельности компании, каким видите грядущий фронт работ. Вы не обязаны владеть внутренней информацией, но с общедоступными фактами стоит хорошенько ознакомиться заранее.
Кем вы себя видите через пять лет?
Шутки вроде «боссом» лучше оставить при себе. Возможно, вы в той жизненной ситуации, когда будущее туманно, и четкого плана у вас нет, но главное — продемонстрировать позитивное мышление и показать себя как целеустремленного человека (который не сбежит через полгода). Идеального ответа на такой вопрос не существует, но в большинстве ситуаций будет уместно сказать, что вы хотели бы строить карьеру в компании и развиваться, приведя в пример должность на порядок выше той, на которую претендуете.
Какие у вас слабые стороны?
Людей без изъянов не бывает, и рекрутеру это хорошо известно. Но если вы не можете экспромтом рассказать о своих слабостях, он может посчитать, что вы не способны на критическое мышление. Смело называйте свои реальные недостатки, но только те, которые не связаны с будущей должностью. Если предстоит днями заполнять таблицы, а вы заявляете, что невнимательны, это провал. Подготовьте парочку безобидных минусов по дороге на собеседование.
Почему ушли с предыдущего места работы?
В идеале следует назвать причины, связанные со стремлением к развитию. Например, вы получили большой опыт и хотели бы выполнять более сложные задачи или считаете компанию, на должность в которой претендуете, лидером отрасли и поэтому рассматриваете переход. Если на прежнем месте у вас был конфликт, продумайте разумное и внятное объяснение. Ни в коем случае не нужно жаловаться на предыдущего босса и снимать с себя ответственность. Умалчивать о проблемах тоже не всегда полезно: интервьюер мог связаться с прежним работодателем и попросить отзыв.
Хватит ли вам зарплаты на жизнь?
Если сумма заведомо известна и вы хотите получить эту работу, логично, что вы либо довольны будущим окладом, либо готовы смириться с предлагаемой суммой. Этот вопрос должен вывести вас из равновесия и дать вам возможность продемонстрировать навыки коммуникации в легком стрессе. Уместно будет ответить, что вы пришли в первую очередь за уникальным опытом, а что касается выплат — рассчитываете на повышение в перспективе. Главное, спокойствие. Отшутиться тоже можно, только без унижения организации, куда хотите устроиться.
Сколько лошадей поместится в автобус?
Стресс-интервью сейчас не редкость. Если вам задают очевидно абсурдный вопрос, а тем более если их несколько подряд, значит вас испытывают на прочность. Личные качества интервьюера здесь ни при чем, такова методика. Суть в том, чтобы проверить, насколько креативно и спокойно вы подходите к решению проблем в напряженных ситуациях. Здесь как раз уместен юмор и умение поддержать беседу, несмотря на ее странность.
На какую зарплату вы рассчитываете?
Будет чудесно, если получится разузнать об уровне зарплат до собеседования. Называйте сумму на 5–10% больше, так вы будете в позиции силы и сможете пойти на уступки. В случае, если такой информации у вас нет, изучите средний уровень заработной платы по предлагаемой вакансии — в этом помогут сайты с предложениями работы. Отзывы о крупных работодателях, как правило, можно найти в Сети.
Каким было ваше главное профессиональное достижение?
Бывает нелегко вычленить из рутины будней профессиональные свершения, тем более если прежде вы были рядовым сотрудником. Постарайтесь вспомнить свои лучшие результаты или предложения по оптимизации работы, которые вы доносили до начальства. А чтобы не сидеть с задумчивым видом на собеседовании, сформулируйте список профессиональных побед заранее и помните, интервьюеры любят конкретику — по возможности оперируйте цифрами и фактами.