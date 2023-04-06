8 сложных вопросов на собеседовании, к которым можно и нужно подготовиться заранее

В идеале следует назвать причины, связанные со стремлением к развитию. Например, вы получили большой опыт и хотели бы выполнять более сложные задачи или считаете компанию, на должность в которой претендуете, лидером отрасли и поэтому рассматриваете переход. Если на прежнем месте у вас был конфликт, продумайте разумное и внятное объяснение. Ни в коем случае не нужно жаловаться на предыдущего босса и снимать с себя ответственность. Умалчивать о проблемах тоже не всегда полезно: интервьюер мог связаться с прежним работодателем и попросить отзыв.

Хватит ли вам зарплаты на жизнь?

Если сумма заведомо известна и вы хотите получить эту работу, логично, что вы либо довольны будущим окладом, либо готовы смириться с предлагаемой суммой. Этот вопрос должен вывести вас из равновесия и дать вам возможность продемонстрировать навыки коммуникации в легком стрессе. Уместно будет ответить, что вы пришли в первую очередь за уникальным опытом, а что касается выплат — рассчитываете на повышение в перспективе. Главное, спокойствие. Отшутиться тоже можно, только без унижения организации, куда хотите устроиться.

Сколько лошадей поместится в автобус?